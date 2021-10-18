Понедельник, 18 Октября 2021 16:24

АрмИнфо.Министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года. Об этом глава Пентагона заявил в Тбилиси, отвечая на вопрос о возможном участии Грузии в инициативе "3+3" на Южном Кавказе.

Прежде чем говорить о какой-либо новой платформе, Россия, должна выполнить соглашение 2008 года о прекращении огня", - сказал Остин, обвинив Россию в "оккупации". Он также отметил, что "поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии тверда и неизменна". Говоря о меморандуме, подписанном сегодня с главой грузинского оборонного ведомства, Остин сказал, что документ "еще раз свидетельствует об углубленном сотрудничестве между двумя странами в оборонной и других сферах". Отвечая на вопрос о цели визита в Тбилиси, глава Пентагона заявил, что хотел бы подчеркнуть "хорошие партнерские отношения между странами".

По его словам, США высоко ценят Грузию как сильного стратегического партнера. В то же время министр обороны США рассказал о новой инициативе "Оборона и сдерживание Грузии". "Сегодня я имею честь объявить инициативу по защите Грузии и сдерживанию вместе с министром обороны Грузии. Эта инициатива станет центральной для сотрудничества между департаментом обороны США, с одной стороны, и министерством обороны Грузии и Силами обороны Грузии, с другой. Это знаменует собой действительно новую захватывающую фазу в двустороннем сотрудничестве в области безопасности между нашими странами. Мы обязательно воспользуемся оборонной программой Грузии и продолжим поддерживать институциональные реформы в оборонном секторе. Будем усиливать способности и навыки, необходимые для эффективного сдерживания и обороны. Мы также будем поддерживать возможность взаимодействия Грузии с НАТО", - заявил Ллойд Остин, передает Грузия-онлайн.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

В свою очередь глава МИД Грузии Давид Залкалиани комментируя заявление Лаврова, отметил, что Тбилиси будет сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, тем не менее, страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.