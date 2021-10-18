Понедельник, 18 Октября 2021 16:22

АрмИнфо. Недавно назначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина после визита в Азербайджан, намерен также посетить Грузию и Армению. Об этом Коломина сообщил в своем Twitter.

"Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в качестве специального представителя НАТО по Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия НАТО на Кавказе", - отметил он.

При этом сегодня он уже провел встречи с военно-политическим руководством Азербайджана.

С 2010 года спецпредом генсека НАТО по Южному Кавказу был Джеймс Аппатурай. По истечению полномочий осенью 2021 года на должности его сменил испанский дипломат Хавьер Коломина. С недавнего он также занимает пост заместителя помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности.