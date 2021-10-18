Понедельник, 18 Октября 2021 15:00

АрмИнфо. Правительство Испании с целью укрепить двусторонние отношения со странами Восточной Европы и Центральной Азии в 2022 году планирует открыть дипломатические представительства в Армении, Беларуси и Узбекистане.

Согласно испанским СМИ, об этом говорится в проекте Общего государственного бюджета (PGE), в котором Правительство Испании ожидает, что "будет продвигаться структурированный диалог со странами Восточного соседства ЕС и с республиками Центральной Азии в рамках новой стратегии ЕС-Центральная Азия".

Отмечается, что создание дипломатических представительств позволит правительству присутствовать в странах, где нет посольств, с меньшими затратами, и облегчит задачу руководителям миссий, которые аккредитованы в нескольких странах одновременно.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в 2022 году планирует осуществить 28 поездок, в том числе и в Армению, Беларусь и Узбекистан.

Напомним, что Фернандо Вальдерам де Парех является послом Испании в Армении по совместительству (резиденция в Москве).