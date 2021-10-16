Суббота, 16 Октября 2021 17:25

АрмИнфо. Грузия пока официально не отреагировала на предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Грузия официально не отреагировала. Но в последнее время Грузия заявляла о своей незаинтересованности участия в этом механизме", - сказал Руденко в беседе с журналистами, передают российские СМИ.

В тоже время он подчеркнул, что Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.

Ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном заявил, что стороны обсуждали возможность создания формата "3+3". Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

В свою очередь глава МИД Грузии Давид Залкалиани комментируя заявление Лаврова, отметил, что Тбилиси будет сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, тем не менее, страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.