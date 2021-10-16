Суббота, 16 Октября 2021 17:18

АрмИнфо. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани прокомментировал обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Ирана на заседании стран СНГ о причастности иранской стороны к организации наркотрафика через Кавказ.

"Игнорирование принципов и требований соседей и ложные и неконструктивные заявления не являются признаком добросовестности и благоразумия. Обвинение страны, которую международное сообщество признает героем борьбы с наркотиками, не имеет никакого эффекта, кроме дискредитации слов оратора>, написал Шамхани в Twitter, передает ИРНА.

При этом он предупредил Алиева о "ловушках, расставленных дъяволом".

Отметим, что накануне президент Азербайджана в ходе своего выступления на заседании глас стран-участниц СНГ обвинил Иран в поставках наркотиков в Европу через территории Нагорного Карабаха в сговоре с руководством Армении. При этом он не привел каких-либо веских доказательств своих слов.