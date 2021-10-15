Пятница, 15 Октября 2021 18:01

АрмИнфо. Азербайджанские ВС обстреляли село Ерасх Араратской области и армянские позициям, дислоцированные на этом участке, сообщает пресс-служба министерства обороны РА.

"Подразделения вооруженных сил Азербайджана 15 октября, в районе 15:00 часов, открыли огонь по селу Ерасх Араратской области и армянским позициям, дислоцированным на этом участке. В результате обстрела сгорели стога сена и хлев, принадлежащий одному из жителей села. Жертв среди личного состава ВС Армении и гражданского населения нет", - говорится в сообщении оборонного ведомства РА.

Напомним, что накануне - 14 октября в Минске по инициативе российской стороны состоялась встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана - Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. "С учетом приближающейся годовщины принятия Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта проведен обзор выполнения трехсторонних договоренностей. Констатировано, что большинство положений указанного Заявления успешно выполняется. Условлено активизировать работу по остающимся вопросам.

Российская сторона приветствовала выраженный руководством Азербайджана и Армении обоюдный настрой на нормализацию отношений двух стран. Подтвердила готовность всемерно содействовать этому процессу как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей МГ ОБСЕ", - говорилось в комментарии МИД РФ.