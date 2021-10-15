Пятница, 15 Октября 2021 16:52

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Арман Татоян, комментируя инциденты в Арцахе, указал на умышленный характер действий азербайджанских ВС.

"Нужно учесть один важный факт: вчерашнее нападение было осуществлено в направлении карабахского села Норшен, к которому наиболее близко расположены позиции ВС Азербайджана. Выстрелы были также в направлении села Харав и других населенных пунктов", - заметил Татоян.

Защитник прав человека напомнил, что ВС Азербайджана совершают преступные посягательства такого же характера и в приграничных населенных пунктах Республики Армения.

"В обоих случаях умышленно попираются права мирных граждан на жизнь и безопасность, нарушена нормальная жизнь людей, возможность заработка, свободного передвижения по дорогам и др. При этом фиксируются случаи не только стрельбы, но и воровства, умышленного уничтожения имущества людей, препятствования сельскохозяйственным работам", - говорится в заявлении.

ЗПЧ подчеркнул, что как в Армении, так и в Арцахе армянские военнослужащие защищают права мирных граждан на жизнь, безопасность, собственность, семейного заработка и другие жизненно важные права.

"В обоих случаях источник, подпитывающий преступные посягательства, грубые нарушения прав людей, один - политика армянофобии, вражды, этнических чисток и геноцида, проводимая азербайджанскими властями.

У этой политики есть институциональные основания, и, конечно, в подобных условиях нарушения продолжаться, и полноценная безопасность мирного населения не будет обеспечена", - заявил Арман Татоян.

Ранее сообщалось, что вечером 14 октября ВС Азербайджана открыли огонь по боевому посту, дислоцированному на восточном направлении Республики Арцах. В результате обстрела шесть военнослужащих получили огнестрельные ранения. "Это прямой результат геноцидальной, фашистской политики властей Азербайджана. Присутствие азербайджанских вооруженных сил в окрестностях армянских населенных пунктов является серьезной угрозой безопасности и спокойствию людей, нарушением их права на жизнь. Учитывая, что позиции Армии обороны Арцаха в непосредственной близости от Нор Шена и других общин защищают жизнь и безопасность мирных жителей, очевидно, что вооруженные силы Азербайджана несут прямую ответственность за свои преступные действия и нанесения вреда здоровью раненых солдат", - на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Армении Арман Татоян