Пятница, 15 Октября 2021 16:47

АрмИнфо.Ситуация в которой армян Карабаха от этнической чистки защищают лишь 2000 российских миротворцев и, разумеется, стоящая за ними военная мощь России, не в интересах ни этих людей, ни Армении, ни самой России.

Подобное мнение на проходящей в Российско-армянском университете в Ереване Геополитической сессии "Армения и Россия: императив новой стратегии" выразил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.

"В этом свете, предлагаемый Россией путь к миру посредством разблокирования всех коммуникаций в регионе практически безальтернативен. Я понимаю, что это звучит утопично, но это шанс хотя бы выйти на путь к достижению доверия и предотвратить дальнейшие убийства людей. Все это, в конечном счете, укрепляет гарантии безопасности, как Армении, так и армян Нагорного Карабаха", - подчеркнул он.

Место проведения "красных линий" для России в вопросе Карабаха и где бы то ни было, на взгляд Силаева, к сожалению, остается неопределенным. И эти линии если и проводятся, то проводятся кровью. "Скажем прямо - красные линии для России - это ситуация в которой Россия открыто вступает в войну. И эта неопределенность по месту их проведения существует, в том числе и для Москвы. К сожалению, в обозримой перспективе мы все: русские, армяне, турки, американцы будем находиться в состоянии неопределенности по части красных линий. Именно поэтому так важно выйти на решения, позволяющие установить в регионе прочный мир", - подчеркнул российский эксперт.

Комментируя итоги 44-х дневной войны для России, Силаев отметил, что в самой РФ их оценивали по-разному - от триумфалистких до весьма пессимистических. Оптимисты упоминали наращивание российского присутствия на Южном Кавказе, пессимисты об утраченной Россией роли ведущей державы в регионе и уступке этой роли Турции. Оба мнения, на его взгляд, не вполне верны, а истина как всегда, посередине.

"Очевидно, что ситуация существенно изменилась, причем не в пользу РФ. Ущерб - свершилось право сильного - то, против чего десятилетиями выступали все три страны- сопредседателя МГ ОБСЕ и под чем подписывались сами стороны конфликта. В результате именно попытки решения, а не решения конфликта, поскольку карабахский конфликт, вне всяких сомнений, не решен. При этом, в этой войне потерпел поражение союзник России. Союзник Турции одержал победу. В международном сообществе все это воспринимается и будет восприниматься именно так, и это очевидный удар по статусу и престижу РФ. Представляет ли это для Москвы катастрофу? На мой взгляд, нет", - подчеркнул он.

Последний тезис Силаев обуславливает еще большим вовлечением РФ в урегулирование карабахского конфликта, чем это наблюдалось до войны. А с размещением в Арцахе по итогам войны российских миротворцев российское посредничество лишь усилилось. В этом свете, эксперт также напомнил, что в процессе развертывания миротворческой ситуации, потери понесла Россия, а не США или Франция.

"Все это означает, что для РФ государственная состоятельность, военная мощь Армении сегодня имеют еще большее значение, чем до войны. России нужна сильная Армения, на которую мы сможем опираться, и которая сможет выполнять свои союзнические функции и себя в какой-то мере защищать. И мы исходим из того, что этот союз должен быть долгосрочным. Военное восстановление уже происходит при помощи России. Но необходимо усилить и экономику, предотвратить отток населения. И всем этим задачам в ближайшие годы и будет отвечать союз Армении и России. Армения должна удерживать баланс с соседними странами. А этот баланс совершенно не исчерпывается военно­политической составляющей", - подытожил Силаев.