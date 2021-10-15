Пятница, 15 Октября 2021 13:29

АрмИнфо.В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси. Подобное мнение на проходящей в Российско-армянском университете (РАУ) в Ереване Геополитической сессии "Армения и Россия: императив новой стратегии" выразил директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессор Федор Войтоловский.

"Подобные риски есть, они достаточно велики. В этом свете, резкое ухудшение отношений между РФ и Турцией не выгодно ни Армении, ни Азербайджану. Должен особо отметить, что прошлогодняя 44-х дневная война в Нагорном Карабахе в числе множества других целей преследовала цель наказать Россию. Мы в Москве это знаем и прекрасно понимаем", - подчеркнул он.

Согласно профессору, между Москвой и Анкарой сегодня существует сотрудничество. Но есть и конкуренция и элементы конфронтации. И в этом, на его взгляд, ситуация в Закавказье и на Ближнем Востоке не отличается. При этом, Войтоловский убежден, что действия Турции в Нагорном Карабахе, в целом, вполне устраивали Вашингтон. В том числе в силу политики США по параллельному сдерживанию в разных регионах Китая и России. С этой точки зрения в долгосрочной перспективе действия Турции в Карабахе, обострение ситуации в Закавказье, на его взгляд, исходят из интересов США. "Оттянуть Турцию и Россию на конфронтацию в Закавказье", согласно Войтоловскому, для них выгодно.

Еще один важный итог прошлогодней войны, на его взгляд, - повышение Турцией своей капитализации в НАТО, посредством демонстративного применения своих ВС, военной техники в Карабахе, а не только своих прокси в Сирии. При этом, российский аналитик выразил убеждение, что без соответствующих санкций Вашингтона Анкара как союзник по НАТО действовать в Карабахе просто не могла. "И вот тут иллюзий быть не должно ни у кого. США имели все возможности, чтобы оказать давление на Анкару и Баку в Совбезе ООН и прекратить войну, однако, этого сделано не было", - подчеркнул он.

Российский профессор также особо выделил факт усиления позиций Турции в Азербайджане по итогам осенней войны. При этом, Войтоловский совершенно не уверен в соответствии продвигаемой Анкарой в Азербайджане повестки интересам его руководства. Сам термин "одна нация - два государства" предполагает наличие младшего партнера и старшего партнера. И в Турции Азербайджан открыто именуют младшим. И я не думаю, что подобное положение дел сегодня действительно выгодно Баку", - заметил он.

"Таким образом, возникшая по итогам 44-х дневной войны система координат очень серьезно отличается от всего постсоветского периода. Мы вступили в совершенно новый период развития международных отношений, не только в Закавказье, но и на всем постсоветском пространстве. Это та система координат, в которой нам всем предстоит жить в ближайшие годы. В этом свете, представляется, что проблемы, и замороженные конфликты на постсоветском пространстве между разными странами могут приобрести совершенно новое звучание и развитие. В этом отношении конфликт в Карабахе, возможно, и нетипический, но именно он задает общий тон дальнейшим импульсам на этом самом пространстве", - подытожил Войтоловский.