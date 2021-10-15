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АрмИнфо.В Гюмри дан официальный старт программе по реконструкции <Парка дружбы>.
Как сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур, реконструкция парка проводится в рамках программы <Развитие местной экономики> со стороны Фонда территориального развития, на кредитные средства Всемирного банка при софинасировании правительства Армении. Согласно источнику, на данном этапе на подготовительные работы уже было направлено 886,5 млн драмов.
Парк занимает площадь более 7 га, и расположен в северной части города, между историческим центром и жилыми, промышленными районами. Обновленный парк станет первой современной зеленой территорией для горожан и туристов.
Напомним, что в июле этого года Фонд "Инициатива развития Армении" (IDeA) объявил открытый международный конкурс на разработку архитектурных решений и элементов рекреационной инфраструктуры парка Дружбы города Гюмри.
<Восстановленный парк станет не только новым общественным местом для гюмрийцев и гостей города, но и символом дружбы и благодарности всем тем странам, которые в 1988 году после разрушительного Спитакского землетрясения протянули руку помощи для восстановления города", - было отмечено в сообщении Фонда
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|Оппозиционер: Политика азербайджанских провокаций продолжится на фоне молчания властей Армении
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|Посол Pеспублики Aрмения в Tуркменистане вручил копии своих верительных грамот
|Армен Григорян выразил беспокойство проникновением в регион международных террористов
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|Большинство положений Трехстороннего заявления от 9 ноября успешно выполняется: МИД РФ
|Международный суд ООН в Гааге начал слушания в рамках иска Армении против Азербайджана
|Главы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование
|Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>
|Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19
|Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Путин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительств
|Мирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном Кавказе
|СМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу
|В Баку вновь заявили о готовности к нормализации отношений с Ереваном
|ОДКБ: Достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе
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|В Ереване состоялась премьера фильма "Карлен Нуриджанян" - в память создателю "Ваагна Драконоборца" и "Айка Наапета"
|Москва призвала Ереван и Баку как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле
|Захарова: Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем между Ереваном и Баку
|СНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороны
|В Минске проходит очередное заседание СМИД СНГ
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 18 тысяч
|Гарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войне
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Глава МИД Индии призвал предпринять практические, ощутимые шаги для продвижения армяно-индийских отношений
|Алиев обвинил новое руководство Ирана в сознательном неуважении к Азербайджану
|Минобороны Арцаха опровергает новость об обстреле азербайджанского автомобиля
|АКБА Банк первым в Армении запустил новую услугу по осуществлению международных переводов с карты на карту по телефонному номеру.
|Спикер парламента Армении привлек внимание главы МИД Индии на деструктивное поведение Пакистана в регионе
|Пашинян уволил генсека министерства юстиции РА
|Тегеран никогда не допустит размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы: Генпрокурор
|Алиев решил указывать миротворцам кого пускать в Нагорный Карабах, а кого нет
|Генеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки Аракс
|Апелляционный суд в Ереване оставил мэра Гориса Аруша Арушаняна под стражей
|Эксперт: Коронавирус в Армении существенно "омолодился"
|Глава МИД Армении: Индия может внести вклад в мир, стабильность и развитие Южного Кавказа
|Глава МИД: Индия сторонник мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
|Глава МИД Индии: Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничества
|Патриарх всея Руси: Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Главы МИД Индии и Армении обсудили последние позитивные процессы вокруг порта Чабахар
|Глава МИД Индии почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи
|Мирзоян: Армения видит урегулирование карабахского конфликта только и только под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ
|ЮКЖД объявила конкурс на павильоны по реализации национальной сувенирной продукции
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|Прогноз: Новой войны не будет. Будут долгие переговоры по статусу Карабаха
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|Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
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