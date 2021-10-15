Пятница, 15 Октября 2021 12:02

АрмИнфо.В Гюмри дан официальный старт программе по реконструкции <Парка дружбы>.

Как сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур, реконструкция парка проводится в рамках программы <Развитие местной экономики> со стороны Фонда территориального развития, на кредитные средства Всемирного банка при софинасировании правительства Армении. Согласно источнику, на данном этапе на подготовительные работы уже было направлено 886,5 млн драмов.

Парк занимает площадь более 7 га, и расположен в северной части города, между историческим центром и жилыми, промышленными районами. Обновленный парк станет первой современной зеленой территорией для горожан и туристов.

Напомним, что в июле этого года Фонд "Инициатива развития Армении" (IDeA) объявил открытый международный конкурс на разработку архитектурных решений и элементов рекреационной инфраструктуры парка Дружбы города Гюмри.

<Восстановленный парк станет не только новым общественным местом для гюмрийцев и гостей города, но и символом дружбы и благодарности всем тем странам, которые в 1988 году после разрушительного Спитакского землетрясения протянули руку помощи для восстановления города", - было отмечено в сообщении Фонда