Четверг, 14 Октября 2021 16:40

АрмИнфо. В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Так, согласно источнику, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову обсудить двусторонние и региональные вопросы.

"Хорошо, что есть возможность на "полях" СМИД СНГ пообщаться по двусторонним нашим делам, по региональным вопросам. Наши президенты недавно общались по телефону, есть вопросы, которые надо решать", - сказал российский министр, открывая встречу в Минске.

Позже Лавров встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Недавно с вами подробно общались в Москве, но сегодня можно рассмотреть какие-то дополнительные вопросы и двустороннего характера, и конечно регион. Карабах всегда должен пользоваться нашим вниманием", - сказал российский министр в начале встречи.

При этом источник отмечает, что как ожидается, позже в Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу.

На момент публикации информации, АрмИнфо не удалось уточнить достоверность этого сообщения в МИД Армении.