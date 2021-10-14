Четверг, 14 Октября 2021 16:37

АрмИнфо. Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из текущего состояния геополитической турбулентности не приходится. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"С учетом постоянного увеличения числа стран, желающих принять участие в кавказской партии, я не вижу скорых перспектив подписания какого-либо документа, регулирующего ситуацию, в том числе, в нашем регионе. Мы видим, что к числу активных игроков в нашем регионе уже прибавились Иран и Индия. Все это еще более запутывает картинку, с учетом намешанных в регионе внешних, довольно серьезных и противоречащих друг другу интересов", - подчеркнул он.

В этом свете, политолог выделил процессы вокруг формата "3+3". На его взгляд, недавнее согласие, а потом отказ главы грузинского МИД Залкалиани участвовать в данном формате, также говорят о достаточно сложной ситуации в регионе. Ситуации в которой Южный Кавказ сегодня охвачен многовекторной, многоплановой геополитической игрой, в которой, судя хотя бы по поведению Грузии, все более активизируются и США с Европой.

Армении во всех этих комбинациях, согласно Даниеляну, даже не отведена роль субъекта с мнением, которое приходится учитывать. Более того, шаги Еревана в данной игре диктуются различными внешними силами. Что варьируется в зависимости от того у кого на том или ином этапе более мощные рычаги давления на Армению. Последнюю встречу Путин-Пашинян политолог считает очередной сверкой часов, что означает проведение Арменией и РФ в данной многовекторной и многокомбинационной геополитической игре единой линии.

Азербайджан в свою очередь, на взгляд Даниеляна, также оказался не на самых лучших позициях в текущих геополитических играх. В первую очередь ввиду очевидного военного давления Ирана. По его оценкам, все последние действия иранской армии на границе с Азербайджаном являются весьма серьезным предупреждением Баку со стоны Тегерана. Что, согласно политологу, уже вынудило Алиева подходить к ситуации и к собственным возможностям с большей степенью трезвости.

"Параллельно мы наблюдаем за ослаблением геополитических позиций Турции. Последнее, в числе всего прочего, обусловлено ее постепенным увязанием в параллельных процессах. А в свете, обусловленного необходимостью защиты курдов, появления американских военных в Сирии, мы видим еще большее ухудшение отношений между Вашингтоном и Анкарой. Россия в свою очередь также давит на Турцию, в том числе в той же Сирии. А Турция в свою очередь возможности давить на Россию сегодня просто не имеет", - подытожил политолог.