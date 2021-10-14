Четверг, 14 Октября 2021 13:35

АрмИнфо. Франция поддерживает усилия сторон по обеспечению безопасности населения в регионе. Об этом написала посол Франции в Армении Анн Луйо в своем микроблоге в Твиттер после посещения военного пантеона "Ераблур"

"В Ераблуре я почтил память погибших студентов фонда Французского университетского Армении, и всех погибших в боях. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. Франция поддерживает усилия сторон по обеспечению безопасности людей в регионе", - написала она.

Военный пантеон "Ераблур" - военное кладбище, расположенное на вершине холма в предместьях Еревана. На Ераблуре захоронены герои Армении, а с 1988 года здесь покоятся армянские воины Карабахской войны.

Слева от входа в пантеон находится часовня, перед которой находится Музей павших борцов за свободу, рядом - памятник 39 воинам Армянской секретной армии освобождения Армении, далее - памятник пропавшим борцам за свободу. В пантеоне находятся могилы национальных героев Армении Вазгена Саркисяна, Дживана Абрамяна, Монте Мелконяна, воинов нагорно-карабахской войны и многих других выдающихся армян.