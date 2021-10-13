Среда, 13 Октября 2021 14:59

АрмИнфо. Индия сторонник мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта дипломатическим путем, в рамках Минской группы ОБСЕ - и это наша четкая позиция. Об этом 13 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, касаясь атмосферы безопасности на Южном Кавказе.

По его словам, Индия всегда выступала за такой подход, во благо региона.

"Армения прошла сложный этап в прошлом году. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокие соболезнования от имени правительства и народа Индии армянскому народу, особенно тем, кто потерял близких", - отметил индийский министр, добавив, что конфликты должны решаться диалогом, а не силой.

"Мы считаем, что вопросы должны решаться диалогом, а не силой. Мы против насилия. Мы поддерживаем процесс в рамках МГ ОБСЕ. Это наиболее жизнеспособный метод продвижения. Об этом же я сказал министру", - подытожил глава МИД Индии.