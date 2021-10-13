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АрмИнфо. Индия сторонник мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта дипломатическим путем, в рамках Минской группы ОБСЕ - и это наша четкая позиция. Об этом 13 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, касаясь атмосферы безопасности на Южном Кавказе.
По его словам, Индия всегда выступала за такой подход, во благо региона.
"Армения прошла сложный этап в прошлом году. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокие соболезнования от имени правительства и народа Индии армянскому народу, особенно тем, кто потерял близких", - отметил индийский министр, добавив, что конфликты должны решаться диалогом, а не силой.
"Мы считаем, что вопросы должны решаться диалогом, а не силой. Мы против насилия. Мы поддерживаем процесс в рамках МГ ОБСЕ. Это наиболее жизнеспособный метод продвижения. Об этом же я сказал министру", - подытожил глава МИД Индии.
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|Спикер Парламента Армении и глава МККК обсудили ситуацию с армянскими пленными в Азербайджане и пропавшими без вести
|В Москве стартовала встреча Пашиняна и Путина
|Туркменистан принял участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Aзии
|Министры иностранных дел Туркменистана и Индии рассмотрели приоритеты развития сотрудничества
|Глава МОНКС и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества
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|Оппозиционные депутаты предлагают 15 октября созвать внеочередное заседание Постоянной комиссии НС РА по обороне для рассмотрения ситуации на юго-восточных рубежах страны
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|Первая армяно-французская научно-медицинская конференция состоится в Ереване
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|Омбудсмен Армении продолжает публиковать доказательства незаконного вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию РА
|ЕСПЧ отклонил апелляцию Азербайджана по делу Лапшина
|Шомби Шарп: Ереванской офис ООН пока не обладает информацией о возможных сроках отправки в регион оценочной миссии ЮНЕСКО
|В Армении выступили за укрепление роли женщины в обществе в Международный день девочек
|Андреа Викторин: ЕС готов участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника, при обоюдном желании сторон
|Доклад ЕФСР: В рамках борьбы с COVID-19 Армения получила финансовую помощь в размере $315 млн.
|В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России
|Иран намерен найти альтернативу транзитным грузоперевозкам через Азербайджан
|Президент Армении выразил благодарность Папе Римскому за призывы к миру во время агрессии Азербайджана против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Госсовет Турции поддержал иск семьи Динка против МВД о компенсации морального вреда и материального ущерба
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