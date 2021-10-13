Среда, 13 Октября 2021 14:57

АрмИнфо. Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничества Армении и Индии. Об этом 13 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, касаясь атмосферы безопасности на Южном Кавказе.

По его словам, Армения и Индия члены международного транспортного коридора, который имеет перспективы в плане коммуникаций.

"С господином Мирзояном обсудили интерес Армении к использованию порта Чабахар в Иране, разработанный Индией. Обсудили возможность его использования как международный транспортный узел. Мы можем также рассмотреть и иные проекты. Была обсуждена возможность открытия рейсов", - сообщил глава МИД Индии, добавив, что сейчас обсуждается торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом.

В тоже время, отвечая на вопрос о плюсах порта Чабахар, Джайшанкар выразил убеждение, что развитие порта будет способствовать международному коридору "Север- Юг", создаст новые сухопутные маршруты, более эффективные, чем существующие морские пути.

"Это откроет новые возможности для экономического прогресса. Порт в Иране, который развивает Индия, открывает с одной стороны путь на Кавказ, с другой на Центральную Азию. Это часть инициативы, по которой мы работаем с Россией", - подытожил министр.