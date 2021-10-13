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АрмИнфо. Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничества Армении и Индии. Об этом 13 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, касаясь атмосферы безопасности на Южном Кавказе.
По его словам, Армения и Индия члены международного транспортного коридора, который имеет перспективы в плане коммуникаций.
"С господином Мирзояном обсудили интерес Армении к использованию порта Чабахар в Иране, разработанный Индией. Обсудили возможность его использования как международный транспортный узел. Мы можем также рассмотреть и иные проекты. Была обсуждена возможность открытия рейсов", - сообщил глава МИД Индии, добавив, что сейчас обсуждается торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом.
В тоже время, отвечая на вопрос о плюсах порта Чабахар, Джайшанкар выразил убеждение, что развитие порта будет способствовать международному коридору "Север- Юг", создаст новые сухопутные маршруты, более эффективные, чем существующие морские пути.
"Это откроет новые возможности для экономического прогресса. Порт в Иране, который развивает Индия, открывает с одной стороны путь на Кавказ, с другой на Центральную Азию. Это часть инициативы, по которой мы работаем с Россией", - подытожил министр.
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|Спикер Парламента Армении и глава МККК обсудили ситуацию с армянскими пленными в Азербайджане и пропавшими без вести
|В Москве стартовала встреча Пашиняна и Путина
|Туркменистан принял участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Aзии
|Министры иностранных дел Туркменистана и Индии рассмотрели приоритеты развития сотрудничества
|Глава МОНКС и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества
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|Оппозиционные депутаты предлагают 15 октября созвать внеочередное заседание Постоянной комиссии НС РА по обороне для рассмотрения ситуации на юго-восточных рубежах страны
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|Первая армяно-французская научно-медицинская конференция состоится в Ереване
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|Омбудсмен Армении продолжает публиковать доказательства незаконного вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию РА
|ЕСПЧ отклонил апелляцию Азербайджана по делу Лапшина
|Шомби Шарп: Ереванской офис ООН пока не обладает информацией о возможных сроках отправки в регион оценочной миссии ЮНЕСКО
|В Армении выступили за укрепление роли женщины в обществе в Международный день девочек
|Андреа Викторин: ЕС готов участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника, при обоюдном желании сторон
|Доклад ЕФСР: В рамках борьбы с COVID-19 Армения получила финансовую помощь в размере $315 млн.
|В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России
|Иран намерен найти альтернативу транзитным грузоперевозкам через Азербайджан
|Президент Армении выразил благодарность Папе Римскому за призывы к миру во время агрессии Азербайджана против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Госсовет Турции поддержал иск семьи Динка против МВД о компенсации морального вреда и материального ущерба
|Официальный представитель МИД ИРИ опровергнул информацию азербайджанских СМИ
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