Среда, 13 Октября 2021 13:33

АрмИнфо. Армения видит урегулирование нагорно-карабахского конфликта только, и только в формате Минской группы (МГ) ОБСЕ, под эгидой сопредседателей и посредством мирных переговоров. Об этом 13 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманиямрм Джайшанкаром заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на вопрос корреспондента АрмИнфо относительно перспектив встречи с посредниками и под их эгидой с коллегой из Азербайджана.

Министр напомнил, что уже говорил об этом недавно в парламенте. Глава внешнеполитического ведомства выразил удовлетворение тем обстоятельством, что недавно на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе сопредседателей МГ ОБСЕ состоялись отдельные встречи посредников с глава МИД Армении и Азербайджана, за которыми последовала совместная встреча. "Хотели бы констатировать, что Армения приветствует возобновление переговоров по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ", - отметил Мирзоян.

Вместе с тем он констатировал, что по итогам приговорам достигнуты договоренности обсудить и попытаться решить в первую очередь гуманитарные вопросы - незамедлительное освобождение армянских пленных, выяснение судеб без вести пропавших, доступность к армянским культурным ценностям, оставшимся под контролем ВС Азербайджана и ряд других вопросов.

"После чего приступить к основному компоненту МГ ОБСЕ - обсуждению статуса Нагорного Карабаха. Говорилось о том, что предусматривается визит сопредседателей в регион. В ближайшее время прояснится позиция по этому вопросу, и мы сможет дать более всеобъемлющую информацию. В целом же, встречи планируются, как минимум, есть договоренность продолжить процесс и встречи", - сообщил Мирзоян.

Напомним, что в сентябре текущего года в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН состоялась первая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ после 44-дневной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха.