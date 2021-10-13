Среда, 13 Октября 2021 13:17

АрмИнфо. Поиск общих интересов Арменией, Грузией и Азербайджаном, представляется, безальтернативным. Поскольку лишь, таким образом, мы все вместе сможем с общей выгодой и в общих интересах развивать наш регион - Южный Кавказ. Подобное мнение выразила АрмИнфо руководитель "Тбилисского центра общественных исследований", профессор Марина Мусхеишвили.

"Мы не можем позволить себе роскоши оставаться в том состоянии, в той логике развития, в которой мы пребываем последние 30 лет. Поскольку, таким образом, собственноручно лишь усиливаем внешнее влияние на себя. Влияние внешних сил, направленное на усиление раздора между нашими странами, разумеется, в интересах этих самых сил. Думаю, что начинать необходимо с рассмотрения общих экономических интересов Грузии, Армении и Азербайджана", - заметила она.

Согласно профессору, сегодня странам Южного Кавказа необходимо смотреть исключительно в будущее и понимать, что логика развития региона в рамках предыдущего и нынешнего поколения осталась в прошлом.

Отметив стремительные изменения в мире, Мусхеишвили подчеркнула последние геополитические трансформации в международной политике, начиная с Афганистана и заканчивая ролью США во всех этих процессах. Особо политолог выделила последние импульсы в отношениях между Россией и Турцией.

Грузинский политолог убеждена в необходимости принятия во внимание этих и других геополитических тенденций в глобальной политике в процессе поиска общих путей развития. Общих, в силу пребывания населения всех трех стран Южного Кавказа в довольно плачевной ситуации. Экономические проблемы, проблемы с демократией, с безработицей и бедностью, на ее взгляд, диктуют необходимость сотрудничества Армении, Грузии и Азербайджана. Прекрасно осознавая утопичность этих слов, с учетом все еще незаживающей раны, полученной Арменией год назад, тем не менее, я не вижу альтернативы формированию совершенно иного мышления с целью вывода наших народов на совершенно иные цели и стадии развития. Страны Южного Кавказа должны найти, обязаны выйти на общие интересы и развиваться в соответствии и на основе данной концепции. Иного пути развития у нас просто нет, нам нужно избавляться от навязанных нам стереотипов. Это очень трудно, но безальтернативно, поскольку в противном случае мы так и останемся отсталыми государствами третьего мира", - подытожила Мусхеишвили.