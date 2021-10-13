Среда, 13 Октября 2021 13:13

АрмИнфо. В ближайшие годы я не ожидаю очередной большой войны вокруг Нагорного Карабаха. Подобное выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.

"Можно, конечно, предположить, что Баку не вполне нравится окончательный геополитический исход 44-х дневной войны. При этом, я не вполне понимаю, как подобное недовольство ее исходом может сочетаться с заявлениями Ильхама Алиева, согласно которым вопрос Нагорного Карабаха закрыт. И я не думаю, что через 4 года Азербайджан может потребовать вывода наших миротворцев из Карабаха", - подчеркнул он.

Согласно эксперту, для Азербайджана отношения с Россией важны в силу целого ряда причин. В числе всего прочего, в силу того, что отношения с Москвой помогают Баку соблюдать баланс в отношениях с Анкарой. Свидетельством чего, на его взгляд, является достаточно осторожная и

не содержащая каких-либо прямых взаимных обязательств, подписанная Турцией и Азербайджаном, Шушинская декларация.

В этом свете, Силаев также отметил широкое экономическое сотрудничество, интересы Азербайджана, в частности, азербайджанской элиты в экономике РФ, определенные гарантии безопасности, предоставляемые Москвой Баку. Подобное положение дел, на его взгляд, говорит о том, что в Баку все очень тщательно взвесят и продумают, прежде чем решат обращаться к Москве с просьбой вывести миротворцев из Карабаха. Тем более, рвать отношения с Россией.

Вопрос статуса Карабаха, по оценкам Силаева, остается на поверхности. И до тех пор, пока он не решен, говорить о закрытии карабахского вопроса, проблемы, представляется, невозможным. Особенно в свете наличия угрозы этнических чисток в Карабахе в случае его подпадания под контроль Баку. Что лишь подтверждает необходимость миротворцев в Карабахе. Он также отметил, что, судя по настрою сторон конфликта, решать вопрос статуса сегодня они сами не готовы.

"На этом фоне, очередные долгие, многолетние, безрезультатные переговоры по вопросу статуса, представляются наиболее реалистичным сценарием. В первую очередь в силу наличия всеобщей заинтересованности в избегании очередного бессмысленного кровопролития в регионе. Кстати, в первую очередь в этом заинтересована Россия. Вопрос необходимо обсуждать и решать проблему по существу, с учетом мнения всех сторон", - подытожил Силаев.