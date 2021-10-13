Среда, 13 Октября 2021 13:01

АрмИнфо. Франция вместе с Россией и США работает над заключением долгосрочного соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявила новоназначенный посол Франции в Армении Анн Луйо.

Посол не сообщила подробностей, но сочла необходимым подчеркнуть участие всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе.

"Вы в курсе, что я здесь, в Армении, не участвую в работах Минской группы ОБСЕ. У меня есть коллега - Стефан Висконти, который является представителем Франции в Минской группе ОБСЕ. Но я уже могу вам сказать, что в Нью-Йорке был зарегистрирован прогресс, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы с удовольствием организовали встречу двух министров иностранных дел [Армении и Азербайджана]. Это может показаться маленьким шагом, но это был огромный шаг. Мы надеемся, что будут и другие решения подобного рода. И я могу вас заверить, что мы вместе с нашими российскими и американскими партнерами работаем над продвижением процесса, нацеленного на заключение более долгосрочного соглашения по Карабаху", - сказала она Радио Азатутюн.

На уточняющий вопрос, нужно ли ждать активизации Минской группы ОБСЕ, дипломат ответила: "Минская группа ОБСЕ уже активизировалась в Нью-Йорке, как я вам только что сказала. Мы не одни. Я думаю, что Армения и Азербайджан также должны двигаться".

Напомним, что в сентябре текущего года в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН состоялась первая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ после 44-дневной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха.