Вторник, 12 Октября 2021 15:08

АрмИнфо.Руководство Индии прекрасно осознает важность собственной миссии в совместном с Арменией и Ираном удержании Сюника и получении проторенного маршрута с юга на север. Подобное мнение, комментируя предстоящий визит главы МИД Индии в Армению, выразил АрмИнфо независимый политический аналитик Саро Сароян.

Сегодня 12 октября Армению впервые с официальным визитом посетит министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар. 13 октября состоятся его встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном. Ранее МИД Индии сообщил, что визит предоставит возможность понять, какой прогресс достигнут в двусторонних отношениях, а также позволит обменяться мнениями относительно ситуации в регионе.

"Индия сегодня - одно из передовых государств мира, кстати, подавшее заявку на постоянное членство в Совбезе ООН. Последнее говорит о геополитических амбициях Нью - Дели по взятию на себя новой международной роли и функций, а также повышении и закрепления собственного участия и влияния в отдельных регионах мира", - подчеркнул он. С этой точки зрения Южный Кавказ, по оценкам аналитика, является весьма важным коридором для, имеющей таких соперников как Китай и Пакистан, Индии.

В этом свете, Сароян подчеркнул, что Пакистан является прямым союзником Турции и Азербайджана, осуществляющим совместные с Турцией проекты в странах Центральной Азии. С учетом же вовлеченности с недавних пор по приглашению Азербайджана Пакистана в кавказские дела, происходящее на Южном Кавказе, на его взгляд, совершенно не соответствует интересам Индии. В этом контексте, аналитик, в частности выделил последние события и заявления вокруг т.н. "Зангезурского коридора".

По его оценкам, за коммуникационным маршрутом "Север-юг" помимо Ирана также стоит Индия, а без Армении реализация этого проекта просто невозможна. В этом свете, аналитик отметил противостояние между проектами коридора"Север-Юг" и турецким проектом коридора "Восток-Запад". С учетом противоречивости данных проектов, Турция, по прогнозам Сарояна, делает и будет делать все, с целью не допустить реализации проекта "Север-Юг". "На этом фоне, Индия уже сегодня пытается усилить собственное присутствие и функции на Южном Кавказе. И именно задействование коридора "Север-Юг" позволит Индии весьма оперативно усилить собственную вовлеченность в региональные дела и присутствие в той же Армении. Последнее поспособствует укреплению взаимовыгодных торгово-экономических связей между нашими странами", - подытожил аналитик