Понедельник, 11 Октября 2021 16:38

АрмИнфо. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в удобное время посетит Армению и Азербайджан. Об этом сообщает Mehr News Agency.

"Сосредоточение внимания на соседях, включая северных соседей, является одним из приоритетов внешней политики нового иранского правительства", - сказал Хоссейн Амир-Абдоллахян в интервью российскому телеканалу.

"Сосредоточение внимания на соседях, включая северных соседей, является одним из приоритетов внешней политики нового иранского правительства", - согласно агентству, сказал министр в интервью российскому телеканалу.

"Азербайджан и Армения - два хороших соседа Исламской Республики Иран, поэтому мы не можем работать друг против друга. Внешняя политика Ирана - это сбалансированная внешняя политика, поэтому в соответствии с общими интересами Ирана с Азербайджаном и общими интересами Ирана с Арменией, мы регулируем отношения между двумя странами", - сказал он, добавив, что собирается посетить Армению и Азербайджан в удобное время.

Напомним,ч то глава МИД Армении Арарат Мирзоян 4 октября с рабочим визитом посетил Иран. Это был первый визит Мирзояна в Иран после назначения на пост главы армянского внешнеполитического ведомства. Мирзоян пригласил своего иранского коллегу посетить Армению. 6 октября в парламенте, касаясь итогов своего визита в Тегеран, глава МИД Армении заверил, что "с первого дня своего пребывания в должности главы внешнеполитического ведомства РА у него сформировались хорошие, дружественные отношения с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном".