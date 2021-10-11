Понедельник, 11 Октября 2021 12:43

АрмИнфо.Участие в предполагаемом региональном формате "3+3" никак не помешает Москве при первой же возможности сильно потеснить Анкару, если не вытеснить ее окончательно с Южного Кавказа. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе.

"Возможно, сейчас это и кажется трудно осуществимым, но большая политика - это ведь игра с долгосрочными ориентирами и целями. В том числе именно поэтому Москва сегодня всеми силами пытается расширить реальный формат "2 + 2": Россия, Армения, Турция, Азербайджан, используя в качестве представителей-выразителей своих интересов Францию в формате Минской группы ОБСЕ, и Иран в формате "3 + 3". В силу целого ряда причин России сегодня необходимо демонстрировать нейтральность. И вот подобный "нейтралитет" в числе всего прочего позволит ей продолжать свои попытки добиться доминирования в Азербайджане", - подчеркнул он.

Таким образом, на сегодняшний день формат "3 + 3", согласно Васадзе, не устраивает не только Грузию, но и Азербайджан. Причем, для Грузии основной практический риск участия в данном формате обусловлен перспективой открытия железной дороги через Абхазию. Отметив совпадение в данном проекте интересов Москвы, Анкары и Тегерана, политолог подчеркнул, что одни разговоры о ней уже наносят вред национальным интересам Грузии. Что в Тбилиси должны понимать.

В этом свете, ссылаясь на свои источники в Ереване, Васадзе отметил, что в ходе своего субботнего визита в Армению грузинский премьер Ираклий Гарибашвили обсуждал с армянским коллегой Николом Пашиняном не столько инициативу двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном, сколько участие Грузии в платформе "3+3".

Согласно Васадзе, в самой данной платформе, на первый взгляд, ничего страшного и ужасного нет - в конце концов это ещё один переговорный формат. Однако, одной из основных ее тем является разблокирование транспортных коммуникаций. Меж тем, взглянув на карту, сразу становится понятно, что как ни крути, центральным перекрестком транспортных коммуникаций в регионе является именно Грузия. "А это в свою очередь означает, что пунктом номер один по отношению к Грузии на этой платформе будет именно открытие железной дороги через Абхазию", - заметил он.

"Момент для этого самый благоприятный. Грузия ослаблена политическим кризисом, а наше руководство готово сдать все, что угодно, взамен на гарантии сохранения власти. А Запад вмешиваться во все это не будет - зачем ему вмешиваться, учитывая все, что происходило весь последний год. Таким образом, участие в "3+3" обеспечит загрузку порта Новороссийск с южного направления, актуализирует оккупированную Абхазию в системе международных транспортных коммуникаций и создаст России новые возможности для продвижения своих интересов в Грузии. Не говоря уже о том, что открытие этой дороги для нас просто унизительно", - подчеркнул Васадзе.-