Пятница, 8 Октября 2021 15:49

АрмИнфо. Проблемы Армении и Азербайджана Карабахом отнюдь не ограничиваются. Подобное мнение на организованной Институтом Кавказа в Ереване международной конференции "Кавказ в XXI веке" выразил ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов.

"Мы видим, что конфликт не является исключительно нагорно-карабахским

- он армяно- азербайджанский. И ситуация с делимитацией и демаркацией границ есть лишнее тому подтверждение. Есть определенные проблемы в направлении Нахиджевана, Тавушской области и, конечно, участка автотрассы Горис-Капан. В конце концов, география конфликтных точек в 80-х, начале 90-х. - Шаумяновский район, Ханлар, Мартунашен, Геташен, в Карабах эти районы ведь не входили. И когда тот же Запад начинает активно обращаться к этой тематике - это ведь также не Карабах", - подчеркнул он. Сам конфликт вокруг Карабаха, на взгляд аналитика, также не завершен. И несмотря на, в целом, понятную логику президента Азербайджана Ильхама Алиева, неоднократно заявляющего о завершении карабахского конфликта, конфликт не завершен хотя бы потому, что его окончанием будет мирное, более-менее легитимное в двух обществах, соглашение.

В этом свете, он отметил недовольство в связи с заявлением от 9-го от ноября 2020 года не только в Армении, но и в Азербайджане, общество которого приняло итоги войны не полностью и не до конца. "В Армении в этой связи поднялась протестная волна. При этом, в Баку в плане публичного выражения недовольства дела обстоят сложнее. О настроениях в обществе можно судить по постам и комментариям в социальных сетях: "У нас украли победу", "Нам не дали взять Степанакерт", "Зачем иностранные солдаты находятся на нашей территории?" и т.д.", - подчеркнул он.

Аналитик также напомнил, что о необходимости уточнения статуса Нагорного Карабаха сегодня твердит не только Армения, но и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Следовательно, говорить о разрешении конфликта до разрешения вопроса статуса также не приходится. Прогнозируя снижение со временем значимости карабахского вопроса в общественном восприятии вследствие смены поколений, аналитик обусловил это новыми приоритетами новых поколений. "Говорить о том, что все проблемы разрешены, мы не можем. Но центральная, несущая карабахская конструкция будет опускаться", - подытожил Маркедонов.