Четверг, 7 Октября 2021 22:54

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Арман Татоян представил Его Святейшеству Папе Франциску факты пыток армянских военнопленных азербайджанцами, а также нарушения в отношении жителей приграничных районов.

Как сообщили в Офисе ЗПЧ, Папе Франциску было передано три отчета. Первый касается так называемого "Парка трофеев", который представляет собой арменофобский музей человеческих страданий под открытым небом. Отчет доказывает, что "парк трофеев" разжигает еще большую ненависть.

Второй доклад касается ответственности Баку за пытки армянских пленников, с вескими доказательствами пыток. Третий отчет о запрете использования показаний пленников в качестве основания для возбуждения уголовного дела.

"Отчет обосновывает, что власти Азербайджана возбудили незаконное уголовное дело против армянских пленных на основании их показаний, полученных с помощью пыток и бесчеловечного обращения", - говорится в сообщении Офиса ЗПЧ.