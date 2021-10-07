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АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Арман Татоян представил Его Святейшеству Папе Франциску факты пыток армянских военнопленных азербайджанцами, а также нарушения в отношении жителей приграничных районов.
Как сообщили в Офисе ЗПЧ, Папе Франциску было передано три отчета. Первый касается так называемого "Парка трофеев", который представляет собой арменофобский музей человеческих страданий под открытым небом. Отчет доказывает, что "парк трофеев" разжигает еще большую ненависть.
Второй доклад касается ответственности Баку за пытки армянских пленников, с вескими доказательствами пыток. Третий отчет о запрете использования показаний пленников в качестве основания для возбуждения уголовного дела.
"Отчет обосновывает, что власти Азербайджана возбудили незаконное уголовное дело против армянских пленных на основании их показаний, полученных с помощью пыток и бесчеловечного обращения", - говорится в сообщении Офиса ЗПЧ.
|Арман Татоян передал Папе Римскому Франциску факты пыток армянских военнопленных азербайджанцами
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Абдоллахиян рассказал о беспокойствах Ирана на Южном Кавказе
|В МИД Армении обсудили вопросы сотрудничества РА-ЕС
|Католикос всех армян встретился в Ватикане с Папой Римским
|Ограничения прохождения грузовых автомобилей через КПП Верхний Ларс связаны исключительно со строительными работами с российской стороны
|Армянские и российские ученые договорились о сотрудничестве в области генетики
|Лавров: Москва позитивно оценивает взаимодействие Ирана с ШОС и ЕАЭС
|То, что я сказал, не подлежит сомнению: Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Что обсуждали главы МИД Армении и Ирана в Тегеране
|Мнение: Предоставление Арменией воздушного пространства противнику именно сегодня - самый худший из возможных сигналов Ирану
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает клиентов о звонках мошенников и призывает соблюдать конфиденциальность банковской информации
|В КГА подтвердили факт использования воздушного пространства Армении азербайджанской авиакомпанией AZAL
|В правительстве Армении прошло рабочее обсуждение по пакету содействия ЕС в размере 2,6 млрд евро
|Алиев назвал возможным участие ЕС в переговорах по нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Лавров: Россия против наращивания военной активности на Южном Кавказе
|Абдоллахиян: Иран не потерпит геополитических изменений на Южном Кавказе
|Бассейны и спортзалы, а также погашение студкредитов: новые возможности соцпакета в Армении
|Депутат "Честь имею" об использовании воздушного пространства Армении авиакомпанией AZAL: Пашинян продолжает выполнять обещания, данные Баку
|Омбудсмен Армении поднял вопрос возвращения армянских военнопленных на встрече с госсекретарем Ватикана
|Экс-первый замруководителя аппарата премьер-министра назначена зампредседателя Комитета госдоходов Армении
|Новоназначенный посол Франции в Армении посетила "Цицернакаберд"
|Президенты Туркменистана и Узбекистана провели встречу
|Иранское крыло АРФД отреагировало на критику Никола Пашиняна в свой адрес
|Абдоллахиян Лаврову: Этот визит хорошая возможность для обсуждения региональной повестки дня - по Южному Кавказу, Афганистану и Йемену
|Жители Гадрута требуют от властей Армении решить проблему жилья
|AZAL приступила к полетам через воздушное пространство Армении. В КГА выступят по этому поводу позже
|В очередном ДТП на несанкционированном переезде обошлось без человеческих жертв
|Пашинян уволил первого заместителя руководителя аппарата премьер-министра
|В Лорийской и Тавушской областях Армении выпал первый снег
|Посол Израиля в России опроверг присутствие военных еврейского государства в районе Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель ОБСЕ на Южном Кавказе обсудили текущую ситуацию в регионе
|Абдоллахиян в ходе встречи с Лавровым планирует обсудить координацию позиций по событиям на Кавказе
|Армения завершает председательство в международной организации Франкофония
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана, ответ Баку не заставил себя долго ждать
|Читать больше
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