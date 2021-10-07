Четверг, 7 Октября 2021 14:56

АрмИнфо.Текущая напряженность, новый виток напряженности на Южном Кавказе на сей раз между Ираном и Азербайджаном обусловлены турбулентностью, которой после 44-х дневной войны охвачен данный регион. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Алексей Малашенко.

"Сегодня не только Южный Кавказ, весь мир живет в условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации. Но на Южном Кавказе в результате 44-х дневной войны серьезным трансформациям, помимо всего прочего, подверглась и среда безопасности. При этом, новая среда окончательно все еще не сформирована. Как результат регион пребывает сегодня в ситуации, которую еще пару лет назад никто не мог себе даже представить", - подчеркнул он.

Отмечая в последние недели последовательное взаимное обострение риторики между Тегераном и Баку, скопление на границах вооруженных людей и военной техники, проведение военных учений в Иране и Азербайджане, аналитик усмотрел, в этом необходимость сверки часов между руководителями остальных стран региона. Отметил, в этом свете, намечающуюся, очередную в этом году встречу между лидерами Армении и России.

По оценкам Малашенко, на данном этапе между Путиным и Пашиняном есть немало тем для обсуждений. Что обусловлено как текущим положением и требованиями Ирана, Азербайджана и самой Армении, так и региональной расстановкой сил, и реализацией соглашений от 9-го ноября и 11 января 2020-го и 2021 года. В этом свете, он подчеркнул угрозы, которые Иран начал видеть для себя в зонах, с некоторых пор контролируемых Азербайджаном.

Отметив факт недавней смены власти в ИРИ, аналитик заметил, что Москва в свою очередь также пытается понять направления работы с новыми властями в Тегеране в контексте иранских ожиданий от РФ. При этом, главной проблемой для Тегерана на его северных границах Малашенко считает даже не Азербайджан, а Израиль. А вторичным источником иранских проблем является Турция.

"Думаю, в Тегеране прекрасно осознают перспективы роста силового фактора турецко- азербайджанского тандема на своих границах. Ситуация ухудшается и обостряется запредельной милитаризованностью Израиля, Турции, Азербайджана, да и самого Ирана. Итоги 44-х дневной войны спустя год привели регион к еще более сложному, я бы сказал беспрецедентному для Южного Кавказа периоду, учитывая недовольство Тегерана относительно договоренностей, которыми увенчалась та война. И не учитывать это недовольство невозможно. Особенно в условиях текущей турбулентности", - подытожил Малашенко.