Четверг, 7 Октября 2021 10:19

АрмИнфо.Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян готов посетить столицы Азербайджана и Армении в качестве жеста добрососедства. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Абдоллахияна, развитие связей с соседними странами является одним из главных приоритетов нового правительства Ирана.

"Азербайджан и Армения - наши хорошие соседи, и мы не можем сотрудничать с одним из них и действовать против другого. Наша внешняя политика сбалансирована. Два дня назад Тегеран посетил мой коллега, министр иностранных дел Армении. Было бы хорошо, если бы у нашего азербайджанского коллеги была возможность тоже посетить Иран",

- сказал Абдоллахиян, добавив, что сам посетит Ереван и Баку в

качестве жеста добрососедства как только будет такая возможность.

Он также отметил, что провел доверительную встречу с азербайджанским

коллегой на полях Генассамблеи ООН.

"Что нас беспокоит на Южном Кавказе? Первое - некоторые иностранные силы пытаются влиять на этот регион, чтобы изменить его границы, закрыть пограничные переходы или же изменить их. Одновременно мы отмечаем присутствие террористов, которые появились там во время войны в Нагорном Карабахе. Мы говорим это, ни в коем случае не ставя под сомнение территориальную целостность наших соседей", - сказал глава МИД Ирана.

Вместе с тем он констатировал, что азербайджанская сторона на переговорах с Ираном обещала очистить регион от террористов. Глава иранской дипломатии указал также на передвижение сионистского режима с территории Азербайджана. "Мы считаем это недопустимым. На основе дружбы и добрососедства нам всё это предстоит урегулировать. Нас с Азербайджаном связывает огромный пласт культурно-исторических отношений и нельзя допустить, чтобы сообщения в СМИ бросали на них тень", - сказал Абдоллахиян.

Касаясь формата сотрудничества "3+3", иранский министр напомнил, что существуют различные форматы взаимодействия, вышеуказанный появился в начале карабахского конфликта, есть также площадка Азербайджан-Иран-Россия.

"Все они служат для диалога. Мы считаем, что новые непомерные требования лишь осложняют ситуацию в регионе Юного Кавказа", - сказал глава МИД Ирана.

Касаясь напряженности в отношениях между Азербайджаном и Ираном, Абдоллахиян выразил убеждение, что стороны должны приложить усилия для разрядки ситуации, поскольку регион и так достаточно насмотрелся на негативное за последнее время.

"Некоторые жесткие заявления мы считаем неконструктивными, и думаем, что если подойти к ситуации с разумом и мудростью, мы сможем с Азербайджаном и Арменией разработать хороший путь решения всех проблем на основе международного права. Главное невмешательства в регион иностранных сил, присутствия Израиля и террористов", - подытожил он.