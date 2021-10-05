Вторник, 5 Октября 2021 18:53

АрмИнфо.В вопросе предстоящего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Арцах крайне важен маршрут. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат Национального собрания Армении 7-го созыва, азербайджановед Татевик Айрапетян.

"Если посредники приедут в Степанакерт через Бердзор со стороны Армении, то это, вне всяких сомнений, станет для нас положительным шагом. При этом, несмотря на последние заявления по данной теме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Ильхама Алиева, на данный момент судить о выставленных Баку предусловиях возможным не представляется. Слишком много неопределенностей вокруг данной тематики, что не позволяет увидеть целостную картину, которую можно будет анализировать", - подчеркнула она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 28 сентября сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласовали в Нью-Йорке с главами МИД Армении и Азербайджана возобновление рабочих поездок в регион. "Они согласовали возобновление своих поездок в регион для разговоров на месте с представителями Армении и Азербайджана, в том числе в Степанакерте. Сейчас главная задача МГ - способствовать позитивным тенденциям, достигнутым благодаря трехстороннему заявлению о полном прекращении огня в зоне конфликта. Достигнутую стабильность нужно всячески закреплять, обеспечивая сосуществование и сотрудничество армянской и азербайджанской общин. Я бы не стал сейчас строить более амбициозные планы", - заявил Лавров.

Комментируя возможность встречи между премьер-министром Армении Пашиняном и азербайджанским президентом Алиевым, Айрапетян обратила внимание на недавнее заявление последнего, согласно которому "встреча должна соответствовать новым реалиям". При этом, она отметила, что Алиев продолжает твердить об отсутствии существования самой подобной единицы - Нагорный Карабах.

Данные утверждения Алиева, на взгляд эксперта, свидетельствуют о том, что даже пытаясь создать видимость своей готовности возвратиться за стол переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, последний в реальности продолжает продавливать собственные требования и повестку. В том числе, прямо противоречащие повестке Армении и сопредседателей Минской группы по Арцаху и статусу Арцаха