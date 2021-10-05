Вторник, 5 Октября 2021 18:29

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил отношение к созданию региональной платформе "3+3" (Россия, Армения, Азербайджан, Грузия, Иран и Турция- ред.).

Так, Мирзоян в интервью ИРНА на просьбу выразить свое отношение к этой инициативе, в частности, отметил: "Армения считает, что любое региональное сотрудничество может быть эффективным, если оно соответствует следующим условиям:

Формат должен быть полным и инклюзивным;

Он должен основываться на событиях, которые показывают положительные тенденции в отношениях между всеми вовлеченными государствами.

В противном случае это может привести к переносу существующих проблем в двусторонних отношениях между государствами в многосторонний формат, что может привести к воспрепятствованию диалога как в рамках этого многостороннего формата, так и двустороннего".

На просьбу дать оценку роли РФ в последних региональных процессах, глава МИД РА напомнил, что Армению и Россию связывают союзнические отношения с широким кругом взаимопомощи и обязательств.

"Россия сыграла ключевую роль в прекращении 44-дневных военных действий против Нагорного Карабаха. В настоящее время российские миротворцы выполняют свою миссию в Нагорном Карабахе, поддерживая физическую безопасность народа Арцаха и восстанавливая нормальную жизнь. Россия выступает посредником, чтобы снизить напряженность в регионе, решить гуманитарные вопросы и разблокировать инфраструктуру региона.

Кстати, говоря об инфраструктурах, следует констатировать, что ни в каком документе, ни в контексте открытия инфраструктур никогда не говорилось о предоставлении коридора через территорию Армении, это четко фиксируется не только с армянской стороны, но и со стороны посредника - России", - подчеркнул Мирзоян.

Вместе с тем он напомнил, что как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Россия в качестве посредника участвует в процессе всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что Азербайджан вольно интерпретируя заявление от 9 ноября 2020 года, пытается заполучить коридор через территорию Армении. При этом для достижения этой цели Баку не брезгует прибегать к различным провокационным действия, а периодически грозится прибегнуть к военной силе.