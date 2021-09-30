Четверг, 30 Сентября 2021 19:02

АрмИнфо.С учетом определенного совпадения интересов Армении с различными международными процессами, развитие событий в пользу Армении сегодня, представляется, очевидным. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

"Начиная со Второй мировой войны, Запад, в целом, отрицает логику силового решения проблем. И вот на этом фоне, Азербайджан, нарушая геополитический баланс на основе договоренностей основных игроков, пытается дать окончательное решение проблеме Арцаха посредством силы. В этом свете, Западу необходимо хотя бы поверхностно продемонстрировать невозможность силового решения проблем и необходимость их решения посредством переговоров. Именно здесь Армении необходимо приложить все усилия, чтобы демонстрация носила не символичный, а реальный характер и соответствовала реализации наших интересов", - подчеркнул он.

На взгляд политолога, принятая в ПАСЕ резолюция по Армении и Азербайджану и последние законодательные изменения в США уже привели к определенным трансформациям в турецко-азербайджанской риторике в отношении Армении. В частности, к достаточно положительным мессиджам из Анкары относительно возможности установления дипотношений с Ереваном. Гевондян считает это попыткой Анкары и Баку гармонизировать свои действия с текущей международной ситуацией и тенденциями.

Таким образом, Алиев и Эрдоган, по оценкам политолога, пытаются избежать проблем, особенно с учетом наличия в прошлом нежелания Алиева даже слышать о Минской группе ОБСЕ. А также с учетом того факта, что кроме Азербайджана все посредники и Армения указывают на необходимость определения вопроса статуса Арцаха, пусть даже в неопределенном будущем, как в случае России. В этом свете, он ожидает большей координации работы МГ в направлении новых подходов к урегулированию конфликта.

"Во всем этом крайне важна позиция и работа Еревана. В случае немедленного взятия Арменией на вооружение всех наблюдаемых в международных тенденциях процессов сопоставимых с нашими интересами, именно нам, при помощи Минской группы удастся привести Азербайджан в конструктивное русло. И продолжить переговорный процесс исключительно в рамках МГ ОБСЕ, хотя все эти тенденции существенно беспокоят Турцию. При этом, мы видим, что Анкара ушла в тень, отдав Баку роль первой скрипки в антиармянской риторике", - подытожил политолог.