Среда, 29 Сентября 2021 16:09

АрмИнфо.Реальность текущей геополитической ситуации на Южном Кавказе отражает новый, сформировавшийся по итогам 44-х дневной войны, баланс. Последний не оставляет ни одному из внешних игроков возможности принудить ту или иную сторону карабахского конфликта к серьезным уступкам. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

"На этом фоне, международное сообщество занято совершенно другими делами, а Турция с Россией исключительно собственными интересами. Вывод - все зависит от руководства Армении и Азербайджана. От их политической воли. Либо им придется сесть за стол переговоров и выйти на основе взаимных принципиальных уступок на политическое решение конфликта, либо продолжить обострять ситуацию и готовиться к удобному для нанесения очередного удара моменту", - подчеркнул он.

Несмотря на активизацию Минской группы ОБСЕ, Васадзе совершено не представляет, что сопредседатели могут сегодня предложить сторонам конфликта. И, тем более, как это что-то можно будет реализовать. На его взгляд, США и Франция как страны не имеющие на Кавказе жизненных интересов, могут разве что инициировать переговорный процесс, исключающий возможность вмешательства третьих стран. Согласно Васадзе, речь идет о России, Турции и Иране, что в текущей ситуации выглядело бы вполне логично.

При этом, по его оценкам, в складывающейся ситуации сопредседатели за исключением России не имеют механизмов для влияния на стороны конфликта. При этом, России, которая является стороной трехстороннего формата с участием Армении и Азербайджана, для продвижения собственных интересов в регионе в Минской группе совершенно не нуждается. Отсюда возникают новые противоречия в интересах стран-сопредседателей.

"В любом случае, этот конфликт с протяженностью более века должен завершиться. Думаю, это очевидно для всех. Любая война всегда заканчивается миром. Но пока этот мир не наступил, продолжают гибнуть люди - это самое печальное во всей этой истории. Я лично вижу шанс для мира, несмотря на то, что на пути его реализации предстоит много трудностей. И переговоры между двумя странами, их заинтересованность в достижении мира является главным фактором для реализации этого шанса. Грузия как страна региона, вне всяких сомнений, заинтересована в примирении Армении с Турцией и Азербайджаном", - подытожил Васадзе.