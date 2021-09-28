Вторник, 28 Сентября 2021 17:08

АрмИнфо.Логика Турции при выражении готовности к нормализации отношений с Арменией лишь при выполнении Ереваном своих предусловий, в целом, понятна. Подобное мнение выразил АрмИнфо, бывший директор Музея-Института Геноцида армян, доктор исторических наук Айк Демоян.

"Эта логика остается неизменной на протяжении десятилетий. А все последние заявления главы турецкого МИД Чавушоглу и президента Эрдогана на практике говорят одно - Анкара стремится по максимуму использовать новую ситуацию в треугольнике Армения- Азербайджан-Турция. При этом, не только сейчас, но и в случае гипотетического установления дипотношений и открытия границ. Положение, состояние Армении после 44-х дневной войны создает для Турции все предпосылки для периодического выставления Армении новых политических и иных предусловий", - подчеркнул он.

В этом свете, по прогнозам Демояна, согласившись удовлетворить турецкие предусловия сегодня, Армения даст туркам возможность разговаривать с собой не как с соседней страной - полноправным субъектом международных отношений, а как с объектом, страной, которую можно использовать в качестве разменной монеты в любом вопросе.

Иными словами, Ереван собственноручно откроет Анкаре возможность способствовать своей дальнейшей маргинализации.

Комментируя на этом фоне, стремление руководства Армении нормализовать отношения с Турцией, Демоян напомнил, что готовность к урегулированию отношений без предусловий выражалась Ереваном всегда и всеми предшественниками Никола Пашиняна. В этом свете, он подчеркнул согласие Еревана урегулировать отношения с Анкарой без признания последней факта Геноцида армян. При этом, историк оценил цюрихскую попытку установить отношения как изначально обреченную на поражение с учетом влияния Азербайджана на решения Анкары.

"После зафиксировавшего поражение Армении заявления от 9-го ноября, тогдашний вице- спикер парламента Армении Лена Назарян неожиданно узрела в этой трагедии "хороший шанс прекратить вражду с Турцией". Последняя фактически прямо заявила туркам, что в случае отсутствия войны или же победы Армении в этой войне никакого шанса на урегулирование отношений просто бы не было. И это, внимание, было заявлено стране с имперским прошлым", - подчеркнул он.

В этом свете, Демоян предполагает, что пришедшие к власти в Армении весной 2018 года люди изначально были заточены на нормализацию отношений с Турцией. Причем, любой ценой, даже посредством согласия на все турецкие предусловия. На его взгляд, подобный сценарий по распутыванию армяно-турецкого клубка вполне может являться предметом консенсуса между геополитическими центрами силы. Соответственно, в его реализации заинтересованы Россия и Запад, которые оказывают на Армению в этом вопросе давление.

"Понятно, что внешние силы могут давить на Армению в вопросе урегулирования отношений с Турцией. Также понятно, что они готовы достичь этого любой ценой. Весь вопрос в том, что цену эту будем платить мы, а не Запад или Россия. Причем, платить не один раз - сегодня, а многократно, в будущем. Именно такой сценарий предполагает логика будущих отношений между Арменией и Турцией в случае согласия Еревана удовлетворить предусловия Анкары", - подытожил историк.