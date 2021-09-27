Понедельник, 27 Сентября 2021 13:24

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс- глава МИД Арцаха Арман Меликян в интервью АрмИнфо делится видением последних геополитических тенденций на Южном Кавказе. А также анализирует последние процессы вокруг Армении в свете основных региональных и внерегиональных геополитических игроков.

- Исходя из текущей активности основных геополитических игроков на Южном Кавказе: России, Турции и Ирана, создается впечатление о грядущем изменении поствоенного, сформированного по итогам 44-х дневной войны, статус-кво. Причем, речь идет именно об изменениях в масштабах всего региона, а не только в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Характерным фоном всего происходящего является отсутствие информации от правительства Армении о происходящих и грядущих процессах. Поделитесь Вашей оценкой происходящего и главное возможных перспектив текущих процессов.

- Слом установленного в 1994 году статус-кво в Арцахе по итогам 44-дневной войны и последующих трехсторонних договоренностей следует рассматривать в контексте продвижения глобального процесса переформатирования Евразии. В данном случае, наложение интересов и вытекающее из этого плотное взаимодействие ряда государств региона и влиятельных внерегиональных сил привело к катастрофическим последствиям для Арцаха и РА. Катастрофа эта готовилась не только внешними силами, но и изнутри - абсолютная беспомощность, недееспособность армянского политического руководства и военного командования при организации и ведении боевых действий свидетельствует о том, что армянская сторона проиграла задолго до начала боевых действий в конце сентября 2020 года. Причиной тому было абсолютное непонимание сути и направленности текущих региональных и глобальных процессов и, как следствие, неспособность выявить и адекватно оценить порождаемые ими для армянских жизненных интересов риски. Более того, армянское руководство игнорировало все предупреждения, относительно вероятности существования таких рисков и необходимости и возможностей нейтрализации таковых. Что же касается мотивов и наложения усилий, необходимых для взаимодействия внешних сил, то они имеют множество уровней. Для Азербайджана война обеспечила возможность взять под свой контроль примерно 10000 квадратных километров территории, ранее подконтрольной властям и Армии обороны Арцаха. Для Турции война открыла эру полномасштабного военного присутствия на территории Азербайджана с перспективой поглощения последнего через возможный <аншлюс>, что будет означать поэтапное превращение территории Южного Кавказа в пока что территорию НАТО, а вместе с тем и последовательное усиление позиций Турции в странах постсоветской Центральной Азии. Для Израиля же настал очередной этап операции по нейтрализации враждебных режимов - в данном случае, после <обезвреживания> Ирака, Ливии, Сирии и частичного обрушения устоев государственности Египта, настает очередь ликвидации иранского теократического режима. Оговорюсь сразу - это описание только части интересов некоторых задействованных участников и лишь небольшой части текущего процесса политического переформатирования континента.

- Турецкие намерения премьер-министра Армении Пашиняна - это самостоятельная инициатива или же это часть реализации российских коммуникационных инициатив от 9-го ноября 2020-го и 11 января 2021 года? И какой ценой для Армении может обернуться их реализация?

- Российская сторона уже лет пять, как открыто ведет постоянный диалог с Анкарой относительно возможностей нормализации армяно-турецких отношений и разблокирования региональных коммуникаций. Конечно же, важнейшим предусловием для продвижения в этом направлении признавалось урегулирование арцахской проблемы. С какого-то момента некоторые российские политические и экспертные круги ввели в обращение формулу <территории в обмен на снижение напряженности на линии соприкосновения>. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что российские подходы по разблокированию коммуникаций и привязка процесса к арцахской проблеме были озвучены задолго до того, как Пашинян пришел к власти. Тем не менее, за любые принимаемые сегодня армянским руководством решения в сфере армяно-турецких отношений, открытия коммуникаций или коридоров и за любые их последствия ответственность будет лежать лично на Николе Пашиняне.

- Отталкиваясь от заявлений, прозвучавших в ходе встреч премьеров Армении и Грузии и премьера Грузии с президентом Турции, приходится констатировать заинтересованность Грузии в текущих процессах с участием Армении, Турции и не в последнюю очередь Азербайджана. Можно ли отметить, что эта заинтересованность отнюдь не ограничивается посредничеством? Что может получить от разблокирования региона, кормящаяся в основном от армянского, турецкого и азербайджанского транзита через собственную территорию, Грузия?

- Возможно, в Грузии исходят из того, что параллельно радикальному усилению военно- политических позиций Турции в Азербайджане будет снижаться роль и влияние России на Южном Кавказе в целом, и недурно было бы этим воспользоваться. А воспользоваться этим можно, к примеру, если Тбилиси сможет удачно заменить Москву в процессе налаживания позитивного политического диалога для начала между руководством Турции и Армении. При этом важно отметить, что в такой замене будут заинтересованы влиятельные внерегиональные игроки - мировые центры силы.

- Считаете ли Вы возможным гармонизацию - параллельную реализацию транспортно- коммуникационных проектов "Север-Юг" и "Восток-Запад" - (Мегринский коридор). Или же это два принципиально противоречивых геополитических проекта?

- Я бы не стал сейчас особо акцентировать внимание на коммуникациях - они всего лишь могут обозначать некие контуры реального или возможного влияния в привязке к какой- либо территории и при этом не работать в свободном режиме. Только расшифровка реальных интересов и намерений инициаторов глобального переформатирования и определение аппетитов их <помощников> на местах даст возможность отличить ложные, обманные действия от шагов, направленных на достижение их истинных целей.

- Уже известно, что основной темой сочинской встречи Путин-Эрдоган 29 сентября станет Сирия, в целом и Идлиб, в частности. Являются ли Сирия и Арцах частью одной цепи в российско-турецких противоречиях или же это принципиально различные кейсы? И можно ли в этом свете ожидать изменений в вопросе урегулирования конфликта вокруг Арцаха в случае достижения согласия между Москвой и Анкарой в вопросе севера Сирии?

- Я не склонен напрямую увязывать Сирию и Арцах в контексте русско-турецких отношений. Однако не будем забывать и о том, что именно после кризиса, разразившегося в результате уничтожения турками российского военного самолета и показательного убийства пилота, в русско-турецких отношениях неожиданно наступил медовый месяц. По-видимому, именно данный период тогда же и создал основу для озвучивания российских инициатив по нормализации армяно-турецких отношений да еще и в привязке к решению арцахского вопроса.

- Последний месяц стал периодом, сопровождаемых взаимными угрозами, периодических словесных дуэлей между различными вторичными представителями властей Ирана и Азербайджана. Все это сопровождается скоплением иранских военных на границе с Азербайджаном. Что сегодня не так в отношениях Баку и Тегерана, играет ли в этом роль Израиль, и чего добивается от Азербайджана ИРИ?

- Для Израиля свержение теократического режима в Иране вопрос экзистенциальный. В этом свете, ведение направленной против ИРИ разведдеятельности с территории Азербайджана было, и будет продолжаться. Кстати, не исключено, что, в течение длительного периода времени, закупленные Азербайджаном разведывательные беспилотники, отработав свои задачи в небе Арцаха, затем залетали и в воздушное пространство Ирана. Думается, в Тегеране понимают проистекающую из действий Израиля угрозу для себя и риски, вытекающие из его тесного военного сотрудничества с Азербайджаном. На мой взгляд, Тегеран упустил время и возможность эффективного противодействия нарождающейся угрозе с севера. Скорее всего, развитие неблагоприятной ситуации вокруг ИРИ всерьез должно беспокоить и Китай. Видимо ждать развязки придется недолго.