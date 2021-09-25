Суббота, 25 Сентября 2021 12:54

АрмИнфо.Никол Пашинян уволил начальника отдела протокола аппарата премьер-министра Армении Эруарда Арутюняна. Об этом сообщается на сайте правительства РА.

"Руководствуясь ч.3 ст. 16 и п.1, ч.1, ст.37 Закона РА "О гражданской службе", освободить от должности начальника протокольного отдела аппарата премьер- министра командированного из Министерства иностранных дел Эдуарда Гарегиновича Арутюняна", - говорится в решении Пашиняна.

Напомним, что Арутюнян был назначен на эту должность 31 августа 2020 года. Месяцем ранее сообщалось, что Арутюнян будет занимать этот пост до 28 августа 2022 года. Причины увольнения не сообщаются.