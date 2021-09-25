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АрмИнфо.Никол Пашинян уволил начальника отдела протокола аппарата премьер-министра Армении Эруарда Арутюняна. Об этом сообщается на сайте правительства РА.
"Руководствуясь ч.3 ст. 16 и п.1, ч.1, ст.37 Закона РА "О гражданской службе", освободить от должности начальника протокольного отдела аппарата премьер- министра командированного из Министерства иностранных дел Эдуарда Гарегиновича Арутюняна", - говорится в решении Пашиняна.
Напомним, что Арутюнян был назначен на эту должность 31 августа 2020 года. Месяцем ранее сообщалось, что Арутюнян будет занимать этот пост до 28 августа 2022 года. Причины увольнения не сообщаются.
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|Глава МИД Армении привлек внимание Верховного комиссара ООН по делам беженцев на положение вынужденных переселенцев из Арцаха
|Арарат Мирзоян призвал "Альянс во имя многосторонности" усилить давление на Азербайджан для обеспечения права народа Нагорного Карабаха
|Эрдоган: В Турции рассчитывают вскоре проложить дорогу из города Игдыр в Азербайджан
|Главы МИД Армении и Кипра обсудили перспективы углубления сотрудничества в двустороннем, трехстороннем и многостороннем форматах
|Алиев: Азербайджан подал заявку России на приобретение новых образцов оружия и военной техники
|Главы МИД России и Франции выразили обоюдный настрой на дальнейшую работу по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе
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|Левон Тер-Петросян встретился с бывшим президентом Киргизии Аскаром Акаевым
|Арарат Мирзоян: для установления региональной стабильности необходима безоговорочная репатриация пленных и отказ от антиармянской риторики
|Глава МИД РА подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного въезда международных организаций, в частности, компетентных органов Совета Европы, в Арцах
|Добровольно нельзя принудительно: Пашинян поручил заинтересованным структурам обеспечить выполнение приказа Минздрава
|Страны ЕАЭС планируют развивать промышленное сотрудничество в области гражданского авиастроения
|Армения примет участие в Московской международной книжной ярмарке
|В Нур-Султане прошла встреча Генпрокуроров Армении, Азербайджана и России
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|Избран новый Католикос-Патриарх Дома Киликийского
|Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение заявлений по Нагорному Карабаху
|В преддверии 30-летия независимости Туркменистана в Ереване проводится флэш-моб
|Президент Туркменистана выступил на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Ибрагим Калын и Джейк Салливан обсудили ситуацию на Южном Кавказе после войны в Нагорном Карабахе
|В Ереване состоится показ иранских современных фильмов
|Глава КГД Армении встретился с директором Программы по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству посольства США в РА
|Палата представителей Конгресса США одобрила законодательные поправки, требующие незамедлительного освобождения Азербайджаном всех армянских военнопленных
|Главы МИД Армении и Франции обсудили перспективы урегулирования карабахского конфликта
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 900 случаев заражения коронавирусом
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|Главы МИД Армении и Греции обсудили ситуацию на Южном Кавказе
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|Главы МИД Армении и Словении обсудили вопросы региональной и международной повестки
|Глава МИД Армении высоко оценил позицию Австрии по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Банк ВТБ (Армения) принял участие в Армянском бизнес-форуме 2021
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|Президент Туркменистана поздравил руководство Республики Армения с 30-летием независимости страны
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