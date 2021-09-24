Пятница, 24 Сентября 2021 14:59

АрмИнфо. Отсутствие системных реформ, изменений в Армении - результат отсутствия различий между представителями прежней и действующей власти. Подобное мнение выразил АрмИнфо общественно-политический деятель Гарегин Мискарян.

"Речь идет об отсутствии различий в плане исповедуемых ценностей. Именно в этом вся проблема действующей власти и, соответственно, общества. Именно отсюда берут свои корни все эти премии, преференции, "карманные расходы", существующие и планирующиеся социальные льготы депутатов, чиновников и других представителей власти вплоть до президента и премьер-министра", - подчеркнул он.

Отсутствие различий в ценностной ориентации действующей власти и ее предшественников, на взгляд Мискаряна, придает логичность ее текущим действиям и внутренней политике. По его оценкам, в абсолютном выражении разница между действующей властью и ее предшественниками сводится к тому, что в отличие от последних, первая пытается получить материальные блага - средства госбюджета с целью обеспечить собственное благополучие исключительно законным путем.

На этом фоне, обществу, на взгляд Мискаряна, необходимо, наконец, осознать, что изменить текущую ситуацию возможно и нужно исключительно посредством его вовлечения в процесс управления государством. Без общественного участия любая правящая политическая

сила, по его оценкам, крайне мало будет отличаться от "бывших" и нынешних. Он также подчеркнул необходимость общественного контроля над процессом принятия властью решений.

Мискарян убежден, что реформирование во всех сферах общественной жизни и деятельности, появление идей, программ, ценностей, децентрализация управления государством, разветвление власти на исполнительную, законодательную и судебную возможны исключительно в результате общественного требования. В том числе в силу профессиональной непригодности и неспособности действующего правительства реализовать эти реформы, даже в случае наличия у него на то желания.

"Одним лишь участием граждан в электоральных процессах, галочки поставленной тому или иному политику за умение складно говорить достичь становления Армении как государства невозможно. Контроль общества над властью отныне - необходимость. Поскольку в противном случае мы окончательно лишимся и всего того, что еще имеем. Посмотрите на происходящие выборы в органы местного самоуправления, которые уже свелись к борьбе ресурсов с применением административных рычагов, авторитетов различных мастей и калибров. И все это с одной целью - укрепить собственную власть", - подытожил Мискарян.