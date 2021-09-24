Пятница, 24 Сентября 2021 13:55

АрмИнфо.Российско-турецкие отношения весьма далеки от формальных, поскольку они насыщены огромным количеством реальных вопросов и проблем, которые время от времени необходимо решать на месте. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов, комментируя вероятную повестку намеченной на 29 сентября в ходе визита Реджепа Эрдогана в РФ встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Все эти вопросы и проблемы являются предметом постоянного, достаточно сложного торга между Анкарой и Москвой. Необходимость встреч Путин-Эрдоган обусловлена периодическим захождением данного процесса в тупик. Президенты никогда не встречаются просто так, они очень хорошо понимают друг друга. Тем не менее, достижения каких-то реально прорывных договоренностей от их предстоящей встречи в Сочи я не жду", - подчеркнул он.

Подобный пессимизм аналитик объясняет отсутствием между Москвой и Анкарой компромисса по Идлибу, что в свою очередь обусловлено их диаметрально противоположными интересами в этом регионе. В этом свете, он напомнил о том, что все предыдущие договоренности о выводе из Идлиба боевиков-туркоманов Анкарой не соблюдались. Последнее, согласно Лукьянову, раз от раза вынуждает Москву оказывать на Турцию очередной этап силового давления, включая бомбардировки баз боевиков на территории Сирии.

"Понятно, что после этого Путин и Эрдоган вновь оказываются за столом переговоров. Знаете ли, Турции не нужны экзистенциальные угрозы, к примеру, в виде новых толп рвущихся на ее территорию беженцев из Сирии. Идет процесс, бесконечный процесс в котором нет готовых решений. Процесс, благодаря которому сторонам удается избежать прямого столкновения. Что само по себе уже является немалым достижением", - подчеркнул он.

Комментируя в этом свете, текущую российскую политику на Южном Кавказе, Лукьянов спрогнозировал сохранение, возможно, с небольшими корректировками, ее текущего вектора. При этом, он не исключил возможности роста присутствия Запада в регионе, что, на его взгляд, может отразиться в том числе на судьбе Минской группы ОБСЕ, которая, наконец, возвратится в карабахский конфликт.

"Регион сегодня находится в эпицентре региональных трансформаций и активной геополитической борьбы. Что уже привело к изменениям во внешней политике РФ в целом и на постсоветском пространстве в частности. На мой взгляд, сегодня в отношении Южного Кавказа прорисовываются два основных возможных сценария. Скажу так, вокруг обоих существует геополитический консенсус. А весь вопрос в том под чьим контролем будут осуществляться эти сценарии. Иными словами, ожидать резких изменений в уже идущих процессах практически не приходится", - подытожил аналитик