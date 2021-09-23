Четверг, 23 Сентября 2021 15:43

АрмИнфо. В Ереване состоится показ иранских современных фильмов.

Так, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, культурный центр посольства Исламской Республики Иран в РА и Национальный центр Армении проводят программу "Дни современного иранского кино".

В рамках программы, 23-25 сентября в Красном зале кинотеатра "Москва" будут показаны три современных иранских фильма. Показы будут посвящены 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран.

Вход свободный, фильмы будут сопровождаться армянскими субтитрами.

Так, 23 сентября армянским зрителям будет показан фильм "Телохранитель", реж. Ибрагим Хатамикия, 2016 г. Режиссер посвятил фильм командиру Корпуса стражей исламской революции генералу Касему Сулеймани. 24 сентября - состоится показ фильма "Жители виллы", реж. режиссер Мунир Гейди, 2017 г., а 25 сентября - "Ночная смена", реж. Ники Карими, 2021 г.

Напомним, 21 января 2021 года директор ГНКО <Национальный киноцентр Армении> Шушаник Мирзаханян и директор кинофонда <Фараби> Алиреза Табеш в рамках армяно-иранского культурного сотрудничества подписали новый протокол Соглашения об армяно-иранском сотрудничестве в области кинематографии, действующий с 2017 года.

Данным соглашением предусмотрены различные направления сотрудничества: содействие сохранению кинематографического наследия, создание детских кинопрограмм, развитие совместного кинопроизводства, реализация двусторонних образовательных программ, формирование армяно-иранского кинорынка, распространение фильмов и участие в двусторонних фестивалях.