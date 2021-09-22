Среда, 22 Сентября 2021 13:18

АрмИнфо. Москва перейдет к конкретным, более предметным шагам на Южном Кавказе после выборов в Государственную Думу и завершения процесса формирования властной вертикали. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, востоковед Алексей Малашенко.

По итогам состоявшихся с 17 по 19 сентября выборов депутатов Госдумы, после обработки ЦИК 100% протоколов победу с 49,82% одержала правящая партия "Единая Россия". Барьер в 5% помимо ЕР преодолели КПРФ с 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" -

7,46% и "Новые люди" - 5,32%. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на парламентских выборах составила 51,68 процента, а их окончательные итоги предполагается подвести 24 сентября.

"Мы прекрасно видим назревшие и периодически назревающие проблемы в регионе в целом, и вокруг карабахского конфликта, в частности. А также зреющие параллельно страсти, подогреваемые желанием всех решить все свои проблемы здесь и сейчас. За всеми этими страстями и желаниями Москва пока что наблюдает в режиме ожидания. Думаю, что более конкретные действия последуют после окончательного завершения избирательного цикла", - прогнозирует аналитик.

Ожидать каких-то переломных шагов Москвы до завершения этапа внутренних перемен в России, на взгляд Малашенко, не приходится. По его оценкам, российская дипломатия продолжает работать, в том числе и на кавказском направлении. А все процесс в регионе находятся под контролем и соответствующим вниманием. Другой вопрос, что нарушать существующий региональный статус-кво новыми инициативами и стратегиями до завершения всего внутреннего электорального цикла Москва не намерена.

"Впрочем, Россия уже остановила 44-х дневную войну, закрепив новый статус-кво и создав предпосылки для мирного урегулирования конфликта в виде трехсторонней комиссии вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ. И, на мой взгляд, если говорить о предметных итогах работы комиссии, то их можно ожидать через несколько недель после выборов. С возвращением нашей дипломатии на свое место и началом нового этапа ее работы, в том числе на кавказском направлении", - подытожил Малашенко