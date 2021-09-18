Суббота, 18 Сентября 2021 14:56

АрмИнфо.Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о совместном бюджете для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в военной сфере. Об этом, как передает ТАСС, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-1".

"Страны [ОДКБ] заявили о совместном бюджете на проведение необходимых НИОКР. Это новое направление. Мы от простой словесной координации начинаем переходить к более серьезной интеграции <:>", - заявил Борисов.

Он пояснил, что это новое направление. "Практически все главы делегаций [на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ] изъявили желание более тесно проводить работу по интеграции и синхронизации решений в области развития национальных военно-промышленных комплексов и тех стандартов, которые внедряются в вооруженных силах. Имеются в виду военные стандарты, одинаковые системы управления", - отметил он.