Пятница, 17 Сентября 2021 12:20

АрмИнфо. В результате последовавших после смены власти в 2018 году политических процессов политическое поле Армении подверглось окончательной парализации. Подобное мнение выразил АрмИнфо политический деятель Сурен Саакян.

"Вкупе с предшествующими 2018 году событиями, текущие регулировки в Конституции страны основываются на интересах отдельных лиц, но не на интересах общества и государства. Развитию политических партий в стране также не способствует текущее политическое мышление, разобщенность, раздробленность нашего общества. И после последних парламентских выборов, в условиях текущих регулировок, мы получим политические партии с лидерами, имеющими имидж олигархов. И это в лучшем случае", - прогнозирует он.

Комментируя в этом свете ожидающееся реформирование Конституции, Саакян отметил безальтернативность этого пути. На его взгляд, положительные подвижки в стране, изменения в отношениях внутри общества требуют изменений Основного закона. Действующая Конституция, по оценкам политика, писалась для совершенно иного типа общественного устройства и была направлена на регулирование отношений политической системы совершенно иного типа.

18 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил намерение правительства провести широкие обсуждения конституционных реформ в стране. В этом свете, премьер выделил 44-дневную войну как новый стимул для этих обсуждений, в свете возникновения множества вопросов к эффективности и адекватности действующей парламентской системы правления. Напомним, что еще 1 марта Пашинян заявил о намерении провести в октябре реформирование Конституции с целью возвращения к прежней, полупрезидентской системе правления.

В частности, Саакян усматривает нарушение действующей Конституцией механизма противовесов и сдерживания. Как результат, по итогам прошлых выборов политическая сила заручившаяся поддержкой менее половины проголосовавших граждан начала распоряжаться всеми тремя ветвями общественной власти: исполнительной, законодательной и судебной. Меж тем, подобное положение дел, на его взгляд, приводит к нарушению внутриполитического баланса. Со всеми производными последствиями.

В этом свете, политик не отводит существенного значения изменениям в системе правления страной после реформирования Конституции. На его взгляд, важна не столько замена парламентской системы на полупрезидентскую или президентскую систему, сколько восстановление механизмов сдержек и противовесов. Отметив, что достигнуть этого легче в условиях полупрезидентской модели, Саакян в то же время подчеркнул, что этой же цели вполне можно достичь и сохранив действующую модель.

"В условиях действующего Основного закона, мы либо пойдем по пути восстановления предыдущей системы, что закончится ее столь же бесславным концом, либо должны будем придать ей большую демократичность. Общественные отношения в рамках действующей Конституции дают политическим силам возможность паразитировать за счет общества. Более того, просто вынуждают правящую силу - партию "Гражданский договор" трансформироваться в диктаторскую систему. Что же, выбор за правящей партией, точнее за одним человеком - Николом Пашиняном", - подытожил Саакян.