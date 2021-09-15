Среда, 15 Сентября 2021 17:03

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Кишаном Дан Девалем.

Отметив, что Армения высоко ценит развитие и углубление отношений с Индией, Симонян сообщил, что в Национальном Собрании РА переформируется парламентская армяно-индийская группа дружбы, которая будет иметь важное значение в расширении межпарламентского сотрудничества.

Вместе с тем, спикер НС РА заявил, что формирование аналогичной группы дружбы в Индии также создаст возможность для углубления связей законодательных органов двух стран.

Подчеркнув важность положительного сотрудничества между Арменией и Индией на международных площадках, Ален Симонян высоко оценил взвешенный подход правительства Индии к жизненно важным вопросам Армении в международных организациях.

В ходе встречи стороны затронули вопросы региональной безопасности. В этом контексте армянская сторона высоко оценила подход официального Нью-Дели с точки зрения урегулирования карабахского конфликта мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Выразив благодарность за прием, посол Индии высоко оценил постоянную поддержку, оказанную Арменией на международной арене в вопросе мирного урегулирования кашмирского конфликта.

Взаимно была подчеркнута важность осуществления взаимных визитов для определения новых перспективных направлений двустороннего сотрудничества.