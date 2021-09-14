Вторник, 14 Сентября 2021 14:12

АрмИнфо.На данный момент все государства нашего региона, государства, имеющие отношение к нашему региону, готовятся к новым войнам. Все, кроме Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по проблемам безопасности, доктор политологии Рачья Арзуманян.

Накануне армянские СМИ со ссылкой на неназванные источники в Сюнике, распространили информацию о подготовке Азербайджана и Турции к очередной агрессии против Армении. Согласно данной информации, 16-17 сентября (дни проведения и подведения итогов парламентских выборов в РФ) скопившиеся у Черного озера азербайджанские силы намерены осуществить прорыв вглубь территории Армении с целью получить коридор в Турцию. С армянской стороны на данном участке также наблюдается скопление и концентрация военной силы.

"Идет активная подготовка к боевым действиям, поскольку все понимают, что геополитика на Южном Кавказе и вокруг определяется военной логикой. Говорить, рассуждать в подобных условиях о мире, как это делают наши власти, считаю неверным и непродуктивным. Необходимо употреблять верные слова, нельзя обманывать собственное общество и манипулировать общественным мнением. Я говорю это, имея в виду не только политиков, но и наших общественных деятелей, экспертов, журналистов", - подчеркнул он.

По прогнозам Арзуманяна, ожидать в обозримом будущем завершения войны с Азербайджаном не приходится. Аналитик в случае ситуации вокруг Арцаха, считает нелепым само употребление фразы "завершение войны", поскольку, начиная с 1989 года, война никогда не заканчивалась и продолжается сегодня. Были лишь различные этапы этой войны: перемирия и эскалации. В этом свете, он напомнил, что в 1994 году имело место лишь неоднократно нарушаемое впоследствии перемирие, вслед которому в ноябре 2020-го последовало очередное перемирие, но вновь не мир.

В условиях текущего перемирия, согласно Арзуманяну, военные действия на границах Армении заменяют действия в форме гибридной войны. Именно так аналитик характеризует последние действия Турции и России, осуществляемые на армянских границах посредством Вооруженных сил Азербайджана. На фоне же продолжающейся гибридной войны, разговоры о каких-то иных процессах, тем более о мире, он считает начисто лишенных смысла.

По оценкам аналитика, сегодняшние процессы можно охарактеризовать как принуждение Армении исключительно к очередной войне. И никто из игроков в регионе не готов и не собирается продвигать мирную повестку. В этом свете, Арзуманян убежден в необходимости готовности и боеготовности Армении даже не к ожидающейся, а к продолжающейся войне.

"Говорить о мире, в регионе в котором находится Армения, - бессмысленно, нелепо и оторвано от реальности. И если мы продолжим делать то, что мы делаем сегодня, то очень скоро получим очередные широкомасштабные боевые действия. На сей раз в рамках подходов, применяемых в гибридных войнах. И как следствие поражение, которое вполне может завершиться потерей даже Армении. Мира нет, есть ползучая агрессия, гибридная война, что угодно, но только не мир. И это надо понимать, делать соответствующие выводы и действовать", - подытожил Арзуманян.