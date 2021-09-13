Понедельник, 13 Сентября 2021 16:16

АрмИнфо.Слабость импульсов и сигналов в направлении потепления отношений из Еревана и Анкары не позволяет однозначно прогнозировать будущее армяно-турецких отношений. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.

25 августа президент Турции Эрдоган на встрече с послами ряда стран заявил, что "после завершения оккупации Нагорного Карабаха на Южном Кавказе созданы условия для долгосрочного мира, и если Армения воспользуется этим шансом, то Анкара предпримет необходимые шаги". "Региону нужен конструктивный подход. И даже при наличии разногласий, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Желаю успехов новому правительству Армении, которое заявило о готовности двигаться в этом направлении",

- заявил Эрдоган турецким журналистам 29 августа.

Уже 27 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте повестки установления мира в регионе, заметил следующее - "мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами".

"В целом, заявления турецкого президента Эрдогана и армянского премьера Пашиняна представляют существенный интерес и весьма примечательны. В том числе в силу того, что армяно-турецкие развития просто не могут не иметь прямого отношения в процессы вокруг Нагорного Карабаха. Попытки взаимных сигналов из Анкары и Еревана очевидны. Однако, пока что не просматриваются контуры будущего развития отношений", - заметил он.

В частности, по оценкам аналитика, непонятно идет ли речь о системном, всеобъемлющем урегулировании отношений между Ереваном и Анкарой, вплоть до установления дипломатических отношений со всеми сопутствующими шагами. Он также допустил, что Армения и Турция намерены ограничиться сведением к единому знаменателю исключительно интересов по части коммуникаций.

В любом случае, слабость армянских и турецких сигналов, согласно Лукьянову, оставляет место для множества вопросов, собственно, относительно будущего отношений двух стран. В этом свете, на его взгляд, не способствует прояснению ситуации и наличие целого ряда неурегулированных вопросов и проблем в процессах вокруг Нагорного Карабаха. "Россия, на этом фоне имеет по Карабаху и региону в целом, внешнеполитические, долгосрочные приоритеты и планы. Приоритет во всем этом отдается претворению в жизнь пунктов двух трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января 2020-го и 2021-го гг. И сохранение собственного влияния на Южном Кавказе увязывается с координацией политики с Турцией. Конечно, и эти планы могут подвергнуться пересмотру. В случае возникновения соответствующей ситуации и вызовам", - подчеркнул он.

По прогнозам Лукьянова, решить существующие противоречия и вопросы по карабахскому кейсу в краткосрочном разрезе и потом перейти к урегулированию армяно- турецких отношений, а потом к разблокированию коммуникаций в любом случае невозможно. На взгляд аналитика, решение вопросов и проблем подобного масштаба потребует от всех заинтересованных сторон обширных ресурсов во всех смыслах и значениях данного слова.