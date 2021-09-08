Среда, 8 Сентября 2021 20:09

АрмИнфо.Достоверные факты и конкретные доказательства пыток и бесчеловечного обращения с армянскими пленными азербайджанской стороной представлены в специальном отчете Защитника прав человека РА на английском языке. Как сообщил Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Фейсбук, в документе говорится об ответственности Азербайджана за военные преступления.

<Основные положения отчета, опубликованные сегодня мной, правозащитницей Сирануш Саакян, демонстрируют факты жестокости, пыток и издевательств над армянскими военнопленными, мирными жителями и механизмы ответственности за эти действия.

В спецдокладе также представлены массовые нарушения, имевшие место в Ковсакане 20 октября 2020 года (привязывание армянских военных к машине и волочение, отрезание ушей убитым людям и т. д.).

В отчете есть выводы, в том числе связанные с Пограничной службой Азербайджана, подтверждающие фото, видео и анализы.

Документ будет направлен в международные структуры, а также в государственные органы РА и неправительственные организации>, - отметил Татоян.

Он также опубликовал ссылку на полный доклад, с которым можно ознакомится по следующей ссылке:https://ombuds.am/images/files/5c7485fdc225adfd8a35d583830dcd17.pdf?fbclid=IwAR0rlODC 13w8yIIJ9r55gvX73amdvC9gXokUWOMP6wq4H8dmtidtQ4Ub9_0.