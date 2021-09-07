Вторник, 7 Сентября 2021 14:22

АрмИнфо. Многое в текущей ситуации вокруг Арцаха, перспективах отношений между Арменией и Турцией, зависит от импульсов в отношениях между США и Россией. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Являясь самым влиятельным из лиц, имеющих отношение к развязанной Ильхамом Алиевым 27-го сентября прошлого года агрессии в отношении Арцаха и Армении, именно президент РФ находится в центре давления США по данному треку американо- российской повестки. Вне всяких сомнений, свою долю угроз в Вашингтоне получил и Реджеп Эрдоган. Подтверждением чего служит его внезапно возникшее стремление к миру и отношениям с Арменией", - подчеркнул он.

Последние примирительные воззвания турецкого президента и его готовность открыть границы и установить дипотношения с Арменией политолог обуславливает отнюдь не его восхищением <красивыми армянскими глазами>, а проведением в этом месяце Генассамблеи ООН. По оценкам Гукасяна, Эрдоган вынужден на словах выражать подобные желания ввиду достаточно тяжелого положения в котором оказалась Турция в период последовавший вслед за 44-х дневной войной.

Гукасян особо подчеркнул отсутствие у него каких-либо ожиданий от подобных заявлений Эрдогана. В первую очередь в силу того, что Анкара продолжает обуславливать перспективу нормализации отношений с Ереваном собственными предусловиями и отношениями между Арменией и Азербайджаном. По его прогнозам, перспектив выхода как Армении и Азербайджана, так и Турции с Россией, из клубка новых противоречий, созданных по итогам 44-х дневной войны, сегодня не просматривается.

Возвращаясь, в этом свете, к роли России, Гукасян в качестве важного элемента текущих геополитических игр вокруг Арцаха выделил отсутствие международного мандата на размещение российского миротворческого контингента в Арцахе. Без чего российские военные в Арцахе не имеют необходимого им статуса, и чему активно способствуют США и Франция. "Понятно, что в мандате России отказывает Алиев, но делает он это под давлением Запада, перед которым он, несмотря на всю свою браваду, по-прежнему крайне уязвим. Как результат любое государство ОБСЕ в любой момент может потребовать от России вывести свои войска из Арцаха", - подчеркнул он.

"В целом, все последние процессы и призывы из Вашингтона, Парижа и Москвы говорят о наличии тенденции, в рамках которой уже очень скоро Ильхаму Алиеву придется вернуться за стол переговоров. В том числе по вопросу определения окончательного статуса Арцаха. Давление будет нарастать, в том числе на него. Для чего сегодня есть все необходимые предпосылки и условия", - подытожил политолог.