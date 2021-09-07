Вторник, 7 Сентября 2021 14:15

АрмИнфо.С учетом текущей настроенности военно- политического руководства Азербайджана, уже сегодня можно смело прогнозировать, что ожидать установления мира между нашими странами не приходится. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

"Мира на основе желания одной стороны конфликта, в данном случае Армении, не бывает. А вторая сторона совершенно не желает останавливаться на захваченном, и продолжает требовать Сюник, Севан и Ереван. А ее старший брат ведет себя весьма похожим образом, продолжая выдвигать в отношении Армении собственные предусловия. Более того, противоречия отнюдь не ограничиваются двусторонними противоречиями. Есть противоречия и с другими заинтересованными в регионе акторами", - подчеркнул он.

Таким образом, констатируя существенные противоречия в представлениях о мире Армении и Азербайджана, эксперт убежден, что все, звучащие из Баку, разговоры и рассуждения о необходимости установления прочного мира носят манипулятивный характер. Погосян убежден, что в реальности Армении необходимо готовится не к миру, а к войне. Поскольку именно новая война является наиболее правдоподобным сценарием.

"В складывающихся условиях единственным путем, позволяющим нам продолжать существовать в этом регионе в качестве независимого государства является восстановление нашей родины и мирная жизнь после победы. Иного нам не дано, наши враги мира просто не желают. Именно поэтому Армении необходимо изменить логику собственного поведения, перевернуть ситуацию с целью добиться более выгодных условий на предстоящих переговорах с Азербайджаном", - считает он.

Залогом подобных перемен Погосян считает признание Арменией независимости Арцаха. На его взгляд, подобным актом Ереван раз и навсегда отметет завязший на зубах рефрен стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а в первую очередь самого Азербайджана о том, "что Арцах не признает даже Армения". Сделать это, на его взгляд, можно как на основе международного принципа <права народов на самоопределение>, так и посредством применения еще одного принципа международного права - remedial secession - "отделение во имя спасения". После чего Баку, по его прогнозам, не останется ничего иного как сесть за стол переговоров со Степанакертом.