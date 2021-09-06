Понедельник, 6 Сентября 2021 14:11

АрмИнфо. Широкомасштабное турецкое присутствие на Южном Кавказе возможно лишь в иллюзиях Анкары. Подобное мнение выразил АрмИнфо доктор исторических наук Айк Демоян.

"Основываясь на своих геополитических расчетах в краткосрочной перспективе, Россия по итогам прошлогодней войны в Арцахе позволила Турции обеспечить ограниченное присутствие в нашем регионе. Ограниченное, поскольку обеспечение масштабного турецкого присутствия никоим образом не исходит из геополитических интересов Москвы. А Анкара поддалась иллюзии и восприняла свое ограниченное военное присутствие в Агдаме как свидетельство того, что она отныне в игре", - подчеркнул он.

В реальности совместный мониторинговый центр, на взгляд Демояна, является всего лишь небольшим российским инструментом по достижению турецкого расположения, который Москве довольно успешно удалось туркам. Тем не менее, последние киевские заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на "Крымской платформе" в поддержку территориальной целостности Украины, по его оценкам, говорят об отсутствии особой радости у турок относительно своей покупки.

Прекрасно понимая, что Агдам является лишь небольшим утешением, предоставленным им со стороны Москвы, турки, по прогнозам историка, в любом случае и при любых сценариях будут продолжать вести собственную политику без оглядки на Россию. В том числе на Южном Кавказе. И здесь, на его взгляд, необходимо учитывать еще один важнейший фактор. Фактор давления Запада, в частности, США на Турцию.

В этом свете, он считает необходимым учитывать факт членства Турции в НАТО. А также то, что Турция является одним из важнейших членов Альянса, который, между прочим, никогда не выражал намерений выйти из его рядов. И, что крайне важно, не может этого сделать исходя из целого ряда объективных геополитических реалий. Демоян убежден, что выход из НАТО может стать реальностью исключительно как результат сумасшествия турецкого руководства.

"Рассматривая отношения между Москвой и Анкарой в широком контексте, становится ясно, что они никогда не были особо теплыми. Имело место лишь удачное решение турецкого руководства, обусловленное стремлением использовать удачный момент. Конкурирующие и воюющие между собой империи априори не могут иметь между собой долгосрочных теплых отношений. И с учетом членства Турции в НАТО, России всегда необходимо иметь в виду, что шансов на победу в противостоянии с Турцией под подобным давлением у нее весьма мало", - подытожил он.