Пятница, 3 Сентября 2021 15:42

АрмИнфо.Любой шаг военно-политического руководства Азербайджана в отношении Армении, любое проявление давления укладывается в логику принуждения Еревана к подписанию окончательного договора с Баку. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Подобная политика неуклонно велась Азербайджаном еще задолго до 44-х дневной агрессии против Арцаха. И сегодня Баку, при внешней поддержке своих спонсоров, пытается сделать все с целью не дать Армении уклониться от данной линии. И с приближением момента подписания данного документа, Азербайджан все больше пытается лишить Армению возможности отступления и выжать из ситуации максимум", - подчеркнул он.

Намерения Алиева получить экстерриториальный коридор в Нахиджеван через территорию Армении аналитик считает существенной частью будущего соглашения. В этом свете, Баку, на его взгляд, будет пытаться сделать все с целью получить право голоса в контроле над данным коридором, который по большей части будет осуществляться Россией. Аналогичным образом Азербайджан стремится получить часть контроля над другими коммуникациями, связывающими с внешним миром уже Армению.

Единственным ответом руководства Армении на данную политику Баку, согласно аналитику, являются попытки по возможности избежать принуждения со стороны остальных участников данного процесса, тянуть время и обеспечить себе более благоприятные позиции в данных геополитических процессах. Характеризуя подобную политику как страусиную, аналитик оценивает сам образ мышления власти как порочный и априори неспособный решить проблемы Армении.

Основной проблемой подобного поведения официального Еревана Сароян считает отсутствие принципиальных ориентиров в направлении определения, собственно, внешнеполитической линии Республики Армения. Линии, позволяющей определить политический курс, позволяющий защищать интересы Армении: государства и общества. Производная проблема, согласно аналитику, - отсутствие в головах армянского руководства каких-либо признаков, элементов принуждения, позволяющих хоть как-то защищать собственные интересы.

"Эти люди просто неспособны защищать интересы Армении. Мы это видим все последние месяцы, и мы будем это видеть в будущем. Политики без принципов и без силы воли просто не бывает. И противодействовать просчитанным, скоординированным с другими ударам врага посредством одной провинциальной шустрости просто невозможно. Но выход есть, он есть всегда. Но поиск этого выхода доступен лишь людям, обладающим знаниями, политической волей и принципиальностью. Без этих качеств противодействовать Алиеву его коллеги из Армении просто не смогут. Что-то вместо нас, конечно, сделают центры силы, но исключительно в собственных интересах. И это вполне нормально. Весь вопрос в том удовлетворяет ли подобное положение дел нас", - подытожил аналитик.