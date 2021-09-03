Пятница, 3 Сентября 2021 13:22

АрмИнфо. Находимся ли мы в стенах парламента или нет, особенно в условиях, когда оппозиция в действующем парламенте представлена непонятной массой, неспособной стать противовесом для власти, мы намерены продолжать нашу политическую деятельность. Подобное мнение выразил АрмИнфо зампредседателя партии "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян.

"Громкие крики этих людей никоим образом не способствуют сдерживанию власти, которая на фоне беззубости оппозиции становится все более дерзкой. С учетом необходимости восполнения данного пробела, "Просвещенная Армения" намерена и дальше выступать на политическом поле в роли противовеса", - подчеркнул он.

Согласно Горгисяну, партия намерена сделать предметом общественного обсуждения правильно поставленные вопросы, поскольку, к великому сожалению, армянские СМИ проявляют недостаточную объективность. Что часто оставляет вне внимания общества важнейшие вопросы. Меж тем, как в парламенте предпочитают навешивать друг на друга ярлыки, ругаться, драться, но только не обсуждать важнейшие для страны вопросы.

Политик подчеркнул, что происходящее сегодня в армянском парламенте представление не имеет ничего общего с вызовами, перед которыми сегодня стоит Армения.

По его оценкам, создавшаяся в парламенте атмосфера еще более усугубляет разочарование общества в отношении политических процессов в целом. Как результат Национальное собрание стало для общества неинтересным сборищем неинтересных людей, способных производить лишь шум и неспособных вести предметное обсуждение, дискуссию, тем более, цивилизованный политический диалог.

Комментируя принятую правительством 5-летнюю программу, Горгисян выделил отсутствие в данном документе самого главного - окончательной цели. А, к примеру, в том же внешнеполитическом кейсе нигде не указано, каким образом и главное за счет чего правительство намерено достичь установления мира и сотрудничества с соседними государствами. Также не указаны интересы Армении в данном контексте, что, на его взгляд, является просто недопустимым.

"В этом свете, с подобной программой правительства и с подобной оппозицией проблемы нашей страны будут решаться в соответствии с пожеланиями одного человека - Никола Пашиняна. Поскольку влиять на его решения посредством агрессии оппозиция неспособна. Это должно делаться посредством диалога, а не выкриков, метанием бутылок и пинков. Эти люди обещали, придя в парламент, отстранить Пашиняна от власти. Что же, мы ждем выполнения обещаний. И я очень сожалею, если они все еще не поняли, что так, как это делают они - сотрясая воздух, это сделать невозможно. Таким образом, они лишь усиливают Пашиняна, который начинает выглядеть на их фоне в глазах граждан положительно",- подытожил оппозиционер.