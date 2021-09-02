Четверг, 2 Сентября 2021 17:11

АрмИнфо. Если правящая партия намерена руководствоваться в своих будущих действиях принятой программой правительства, боюсь, что в вопросе противостояния существующим и будущим вызовам и угрозам нам придется уповать на Господа Бога. Подобное мнение выразил АрмИнфо член исполнительного органа социально-демократической партии "Решение гражданина" Айк Саакян.

"Сам процесс обсуждения 5-летней программы правительства в парламенте свелся к трагикомедии, участники которой оказались вполне достойны друг друга. Что же касается ее содержания, то, на мой взгляд, программа оторвана от реалий, а решения существующих проблем там просто нет. Просто посмотрите на "отреформированную" Полицию, которая на деле продолжает выполнять функции по притеснению граждан и защите власти от граждан. Или на Службу национальной безопасности, офицеры которой продолжают обучаться в России, что вообще является нонсенсом", - заметил он.

Возвращаясь к противостоянию правящей партии и двух оппозиционных фракций в парламенте, Саакян заметил, что в реальности эти три силы прекрасно сотрудничают в направлении исчезновения Армении как независимого государства. И та же парламентская оппозиция также несет свою долю ответственности за ситуацию в стране, поскольку получила мандат доверия от народа. В этом свете, политик считает, что парламентариям пора оставить в покое воротники друг друга и заняться поиском решений, выхода из ситуации. Он также считает, что ни оппозиция, ни правящая сила собственные функции сегодня не выполняют.

Выразив убеждение в наличии в распоряжении оппозиции рычагов для воздействия на ситуацию, Саакян объяснил ее бездействие отсутствием желания решать проблемы общества и государства. На его взгляд, единственными задачами оппозиции являются парализация работы НС, уничтожение авторитета "Гражданского договора" и лично Никола Пашиняна. В чем, на его взгляд, сегодня нет абсолютно никакой необходимости.

"Именно поэтому эти люди не озвучивают предложения, не ищут выхода из ситуации и даже не критикуют, по сути, программу правительства. Они просто стараются взвалить всю ответственность на правительство. Сегодня это понимают уже все. В свою очередь власть, к примеру, тот же спикер парламента Ален Симонян делает все для создания напряженности в парламенте. И делает вполне целенаправленно. Пока правящая сила и оппозиция заняты внутренними склоками, решения вместо армянского парламента принимаются в Москве и Баку", - подытожил Саакян.