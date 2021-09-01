Среда, 1 Сентября 2021 16:31

АрмИнфо.На данном этапе безопасность Армении обеспечивается коллективным Западом, в целом, и США, в частности. Подобное мнение выразил АрмИнфо член политсовета “Национально-демократического полюса” Варужан Аветисян.

“Важно подчеркнуть, что делается это, по большому счету, даже без спроса мнения самой Армении. И если бы не Запад, мы бы уже потеряли Сюник. Наши соседи и не только уже пробили по нашей территории и взяли под свой контроль коридор или даже коридоры, а враг бы еще глубже проник на территорию Армении в Арарате, Гегаркунике и Тавуше. Прогнозировать сколько Запад будет эту безопасность обеспечивать весьма сложно. Особенно на фоне недавнего ухода США и союзников из Афганистана”, - заметил он.

Политик подчеркнул, что практически все в мире сегодня формируется в контексте глобального соперничества и противостояния между США и Китаем. Исключением из чего не является и идея коридора через территорию армянского Сюника. Согласно Аветисяну, коридор с востока на запад является частью евразийской инициативы Пекина – Шелкового пути. Данный глобальный проект, на его взгляд, позволит создать огромный регион с уклоном на Китай.

В этом свете, политик убежден, что именно противоречие подобных планов Китая интересам и целям США обуславливает стремление Вашингтона им противодействовать. В том числе посредством создания оси Север-юг, часть которой планируется провести через Иран, Армению и Грузию. Аветисян убежден в наличии у США стремления сделать “рабочим” именно вертикальный, а не горизонтальный коридор через Армению.

Комментируя шаги властей Армении в направлении обеспечения безопасности страны, политик подчеркнул, что необходимым предусловием для этого является существование, собственно, самого государства. Аветисян убежден, что последнее предполагает формирование приоритетов, в числе которых национальное правительство и союзнические отношения Армении с Западом, в целом, и США и Францией, в частности.

Негативно характеризуя существующие отношения Армении с РФ, политик считает, что связывать будущее с нынешней Россией бесперспективно. В первую очередь в силу стремления Москвы довести “план Лаврова” до победного конца в виде окончательного уничтожения и поглощения армянской государственности Россией и Турцией. При этом, отказ Москвы от подобных планов и пересмотр нынешней российской политики в отношении Армении, по его прогнозам, могут существенно изменить в лучшую сторону и перспективы отношений Москвы и Еревана.